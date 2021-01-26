***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739Transferler116.093 2.205.760 -2.321.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.608 3.638.883 3.616.275 3.616.275Kar Payları1.500.000 -2.203.250 -703.250 -703.250Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Transferler181.944 3.456.939 -3.638.883Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.914 1.201.526 1.176.612Kar Payları12 2.500.000 -3.445.000 -945.000 -945.000Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.602.235 9.641.410Dönem Karı (Zararı)1.201.526 3.638.883Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.618.903 -2.043.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler392.259 388.003Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler135.523 188.784Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -2.499.738 -3.735.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.646.947 1.115.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.769.617 4.050.835Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.782.428 11.437.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.544.564 -8.544.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.131.185 1.356.044Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.034 31.439Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-423.602 -229.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.186.994 5.645.782Alınan Temettüler13 85.021 259.631Alınan Faiz13 2.499.738 3.735.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -35.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 0 -35.612FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-909.720 -703.250Ödenen Temettüler12 -909.720 -703.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.511.955 8.902.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.511.955 8.902.548DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.016.416 11.113.868DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.504.461 20.016.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.499.446 20.014.349Finansal Yatırımlar4 31.379.448 11.863.207Ticari Alacaklar5 577 8.545.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 577 641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 8.544.500Diğer Alacaklar6 3.964.508 820.656Peşin Ödenmiş Giderler7 1.961 22.289Diğer Dönen Varlıklar7 29.027 32.566ARA TOPLAM41.874.967 41.298.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.874.967 41.298.208DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 30.180 55.091Kullanım Hakkı Varlıkları8 897.546 1.200.900Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 26.039 28.635TOPLAM DURAN VARLIKLAR953.765 1.284.626TOPLAM VARLIKLAR42.828.732 42.582.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 571.712 472.974İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar302.261 205.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar302.261 205.005İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar269.451 267.969Kiralama İşlemlerinden Borçlar269.451 267.969Ticari Borçlar5 93.982 109.392İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 59.726 56.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.256 53.166Diğer Borçlar6 136.068 130.750İlişkili Taraflara Diğer Borçlar35.282 8İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar100.786 130.742Türev Araçlar27.528 5.600Kısa Vadeli Karşılıklar99.753 68.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 99.753 68.010ARA TOPLAM929.043 786.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER929.043 786.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar623.849 855.660İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar361.944 525.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar361.944 525.212İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar261.905 330.448Kiralama İşlemlerinden Borçlar261.905 330.448Uzun Vadeli Karşılıklar422.464 318.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 422.464 318.684TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.046.313 1.174.344TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.975.356 1.961.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.853.376 40.621.764Ödenmiş Sermaye12 37.500.000 35.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-180.731 -155.817Diğer Kazançlar (Kayıplar)-180.731 -155.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 989.600 807.656Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.342.981 1.331.042Net Dönem Karı veya Zararı1.201.526 3.638.883TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.853.376 40.621.764TOPLAM KAYNAKLAR42.828.732 42.582.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 43.767.616 40.959.720Satışların Maliyeti13 -38.079.599 -32.730.805TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.688.017 8.228.915BRÜT KAR (ZARAR)5.688.017 8.228.915Genel Yönetim Giderleri14 -4.093.289 -4.220.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 36.910 32.117Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -263.572 -208.174ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.368.066 3.832.372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.368.066 3.832.372Finansman Giderleri-166.540 -193.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.201.526 3.638.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.201.526 3.638.883DÖNEM KARI (ZARARI)1.201.526 3.638.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.201.526 3.638.883Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03204100 0,10396800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.914 -22.608Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11 -24.914 -22.608Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.914 -22.608TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.176.612 3.616.275Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.176.612 3.616.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904513BIST