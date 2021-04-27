***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Transferler3.638.883 -3.638.883Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-931.260 -931.260 -931.260Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -931.260 39.690.504 39.690.504Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376Transferler1.236.806 -1.201.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)574.165 574.165 574.165Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 2.579.787 574.165 41.462.821 41.462.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI599.300 3.060.895Dönem Karı (Zararı)574.165 -931.260Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-995.089 654.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler100.422 99.901Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.564 10.400Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-82.414 -24.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -1.551.154 -398.707Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler544.621 967.129İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-613.344 2.914.725Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.247.677 -5.011.630Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.685.156 8.544.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.857.681 -1.028.257Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.482.339 435.096Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.531 -25.461Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.034.268 2.638.188Alınan Temettüler13 82.414 24.000Alınan Faiz13 1.551.154 398.707YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)599.300 3.060.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)599.300 3.060.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.504.461 20.016.416DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.103.761 23.077.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.106.947 6.499.446Finansal Yatırımlar4 34.001.952 31.379.448Ticari Alacaklar5 1.685.733 577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 146 577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.685.587Diğer Alacaklar6 1.100.453 3.964.508Peşin Ödenmiş Giderler7 8.442 1.961Diğer Dönen Varlıklar7 28.920 29.027ARA TOPLAM43.932.447 41.874.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.932.447 41.874.967DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 25.464 30.180Kullanım Hakkı Varlıkları8 859.401 897.546Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 25.390 26.039TOPLAM DURAN VARLIKLAR910.255 953.765TOPLAM VARLIKLAR44.842.702 42.828.732KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 534.542 571.712İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar286.898 302.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar286.898 302.261İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar247.644 269.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar247.644 269.451Ticari Borçlar5 1.654.125 93.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 58.392 59.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.595.733 34.256Diğer Borçlar6 85.792 136.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2 35.282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar85.790 100.786Türev Araçlar0 27.528Kısa Vadeli Karşılıklar119.505 99.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 119.505 99.753ARA TOPLAM2.393.964 929.043TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.393.964 929.043UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar566.573 623.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar261.777 361.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar261.777 361.944İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar304.796 261.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar304.796 261.905Uzun Vadeli Karşılıklar419.344 422.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 419.344 422.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER985.917 1.046.313TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.379.881 1.975.356ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.462.821 40.853.376Ödenmiş Sermaye12 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-180.731 -180.731Diğer Kazançlar (Kayıplar)-180.731 -180.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 989.600 989.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.579.787 1.342.981Net Dönem Karı veya Zararı574.165 1.201.526TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.462.821 40.853.376TOPLAM KAYNAKLAR44.842.702 42.828.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 34.967.562 1.180.958Satışların Maliyeti13 -33.375.944 -895.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.591.618 285.542BRÜT KAR (ZARAR)1.591.618 285.542Genel Yönetim Giderleri14 -988.103 -1.137.147Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 59.043 179.797Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -50.583 -210.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)611.975 -882.221FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)611.975 -882.221Finansman Giderleri-37.810 -49.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)574.165 -931.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)574.165 -931.260DÖNEM KARI (ZARARI)574.165 -931.260Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları574.165 -931.260Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,01531100 -0,02660700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)574.165 -931.260Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları574.165 -931.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931450BIST