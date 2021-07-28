***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2021 00:36
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 0 40.621.764
Transferler
12 3.638.883 -3.638.883 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -115.199 -115.199 0 -115.199
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -115.199 40.506.565 0 40.506.565
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 0 40.853.376
Transferler
12 60.076 1.141.450 -1.201.526 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
923.042 923.042 923.042
Kar Payları
12 -375.000 -375.000 -375.000
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -180.731 41.401.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.083.200 -12.151.802
Dönem Karı (Zararı)
923.042 -115.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.844.703 -1.885.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 185.427 193.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 91.072 -19.348
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -119.038 -48.145
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.742.657 -1.044.290
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.742.657 -1.044.290
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
740.493 -967.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.317.292 -11.243.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.555.914 -18.414.293
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-324 8.497.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.972.443 -1.217.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
545.214 -26.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-755.955 -83.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.395.631 -13.244.237
Alınan Temettüler
13 119.038 48.145
Alınan Faiz
13 2.742.657 1.044.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-174.126 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
12 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.083.200 -12.151.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.083.200 -12.151.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.504.461 20.016.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.587.661 7.864.614
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.578.929 6.499.446
Finansal Yatırımlar
4 19.071.943 31.379.448
Ticari Alacaklar
5 901 577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 901 577
Diğer Alacaklar
6 986.399 3.964.508
Türev Araçlar
1.554 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.550 1.961
Diğer Dönen Varlıklar
7 29.550 29.027
ARA TOPLAM
42.674.826 41.874.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.674.826 41.874.967
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 20.748 30.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 497.778 897.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 24.741 26.039
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
543.267 953.765
TOPLAM VARLIKLAR
43.218.093 42.828.732
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 299.396 571.712
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.068 302.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.068 302.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.328 269.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
260.328 269.451
Ticari Borçlar
5 169.134 93.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 73.420 59.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
95.714 34.256
Diğer Borçlar
6 633.658 136.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
223.376 100.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
410.282 35.282
Türev Araçlar
0 27.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.265 99.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 153.265 99.753
ARA TOPLAM
1.255.453 929.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.255.453 929.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
290.138 623.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.070 361.944
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
36.070 361.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
254.068 261.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
254.068 261.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.084 422.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 271.084 422.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.222 1.046.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.816.675 1.975.356
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.401.418 40.853.376
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-180.731 -180.731
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-180.731 -180.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.049.676 989.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.109.431 1.342.981
Net Dönem Karı veya Zararı
923.042 1.201.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.401.418 40.853.376
TOPLAM KAYNAKLAR
43.218.093 42.828.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 54.730.331 6.960.445 19.762.769 5.779.487
Satışların Maliyeti
13 -51.274.840 -4.882.519 -17.898.896 -3.987.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.455.491 2.077.926 1.863.873 1.792.384
BRÜT KAR (ZARAR)
3.455.491 2.077.926 1.863.873 1.792.384
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.730.921 -1.973.935 -1.742.818 -997.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 429.250 116.624 370.207 97.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -158.209 -250.404 -107.626 -39.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
995.611 -29.789 383.636 852.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
995.611 -29.789 383.636 852.432
Finansman Giderleri
-72.569 -85.410 -34.758 -36.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
923.042 -115.199 348.878 816.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
923.042 -115.199 348.878 816.061
DÖNEM KARI (ZARARI)
923.042 -115.199 348.878 816.061
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
923.042 -115.199 348.878 816.061
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,02461400 -0,00329100 0,00930300 0,23316000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
923.042 -115.199 348.878 816.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
923.042 -115.199 348.878 816.061
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952154
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