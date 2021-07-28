***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 0 40.621.764Transferler12 3.638.883 -3.638.883 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12 -115.199 -115.199 0 -115.199Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -115.199 40.506.565 0 40.506.565Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 0 40.853.376Transferler12 60.076 1.141.450 -1.201.526 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)923.042 923.042 923.042Kar Payları12 -375.000 -375.000 -375.000Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -180.731 41.401.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.083.200 -12.151.802Dönem Karı (Zararı)923.042 -115.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.844.703 -1.885.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 185.427 193.619Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10-11 91.072 -19.348Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -119.038 -48.145Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.742.657 -1.044.290Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -2.742.657 -1.044.290Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler740.493 -967.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.317.292 -11.243.832Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.555.914 -18.414.293Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-324 8.497.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.972.443 -1.217.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler545.214 -26.458Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-755.955 -83.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.395.631 -13.244.237Alınan Temettüler13 119.038 48.145Alınan Faiz13 2.742.657 1.044.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-174.126 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Temettüler12 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.083.200 -12.151.802NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.083.200 -12.151.802DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.504.461 20.016.416DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.587.661 7.864.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.578.929 6.499.446Finansal Yatırımlar4 19.071.943 31.379.448Ticari Alacaklar5 901 577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 901 577Diğer Alacaklar6 986.399 3.964.508Türev Araçlar1.554 0Peşin Ödenmiş Giderler7 5.550 1.961Diğer Dönen Varlıklar7 29.550 29.027ARA TOPLAM42.674.826 41.874.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.674.826 41.874.967DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 20.748 30.180Kullanım Hakkı Varlıkları8 497.778 897.546Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 24.741 26.039TOPLAM DURAN VARLIKLAR543.267 953.765TOPLAM VARLIKLAR43.218.093 42.828.732KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 299.396 571.712İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar39.068 302.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar39.068 302.261İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar260.328 269.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar260.328 269.451Ticari Borçlar5 169.134 93.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 73.420 59.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar95.714 34.256Diğer Borçlar6 633.658 136.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar223.376 100.786İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar410.282 35.282Türev Araçlar0 27.528Kısa Vadeli Karşılıklar153.265 99.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 153.265 99.753ARA TOPLAM1.255.453 929.043TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.255.453 929.043UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar290.138 623.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.070 361.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar36.070 361.944İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar254.068 261.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar254.068 261.905Uzun Vadeli Karşılıklar271.084 422.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 271.084 422.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER561.222 1.046.313TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.816.675 1.975.356ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.401.418 40.853.376Ödenmiş SermayeKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-180.731 -180.731Diğer Kazançlar (Kayıplar)-180.731 -180.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.049.676 989.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.109.431 1.342.981Net Dönem Karı veya Zararı923.042 1.201.526TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.401.418 40.853.376TOPLAM KAYNAKLAR43.218.093 42.828.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 54.730.331 6.960.445 19.762.769 5.779.487Satışların Maliyeti13 -51.274.840 -4.882.519 -17.898.896 -3.987.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.455.491 2.077.926 1.863.873 1.792.384BRÜT KAR (ZARAR)3.455.491 2.077.926 1.863.873 1.792.384Genel Yönetim Giderleri14 -2.730.921 -1.973.935 -1.742.818 -997.345Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 429.250 116.624 370.207 97.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -158.209 -250.404 -107.626 -39.991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)995.611 -29.789 383.636 852.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)995.611 -29.789 383.636 852.432Finansman Giderleri-72.569 -85.410 -34.758 -36.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)923.042 -115.199 348.878 816.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)923.042 -115.199 348.878 816.061DÖNEM KARI (ZARARI)923.042 -115.199 348.878 816.061Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları923.042 -115.199 348.878 816.061Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,02461400 -0,00329100 0,00930300 0,23316000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)923.042 -115.199 348.878 816.061Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları923.042 -115.199 348.878 816.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952154BIST