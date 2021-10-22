***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
22.10.2021 18:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12 181.944 3.456.939 -3.638.883 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
279.935 279.935 279.935
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -945.002 -945.002 -945.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 989.600 3.842.979 279.935 39.956.697 39.956.697
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12 60.076 1.141.450 -1.201.526 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.065.313 1.065.313 1.065.313
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
12 -375.000 -375.000 -375.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -180.731 1.049.676 2.109.431 1.065.313 41.543.689 41.543.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.297.784 -12.616.680
Dönem Karı (Zararı)
1.065.313 279.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.241.802 -3.523.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 211.091 292.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 -44.797 275.438
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -153.869 -72.260
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.679.538 -1.942.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.425.311 -2.077.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.670.064 -11.387.767
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.598.860 -17.387.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.112 8.218.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.025.350 -2.181.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
408.512 426.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-429.254 -464.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.846.553 -14.631.728
Alınan Temettüler
13 153.869 72.260
Alınan Faiz
13 3.679.538 1.942.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-284.638 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -37.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-375.000 -875.000
Ödenen Temettüler
12 -375.000 -875.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.710.355 -13.491.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.710.355 -13.491.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.504.461 20.016.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.794.106 6.524.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.829.884 6.499.446
Finansal Yatırımlar
4 31.564.690 31.379.448
Ticari Alacaklar
5 25.689 577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 634 577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.055
Diğer Alacaklar
6 7.000.701 3.964.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.000.701 3.964.508
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.050 1.961
Diğer Dönen Varlıklar
7 16.095 29.027
ARA TOPLAM
42.441.109 41.874.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.441.109 41.874.967
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 52.977 30.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 446.322 897.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 24.092 26.039
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
523.391 953.765
TOPLAM VARLIKLAR
42.964.500 42.828.732
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 265.288 571.712
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.954 302.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91.954 302.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
173.334 269.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
173.334 269.451
Ticari Borçlar
5 64.720 93.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 28.396 59.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.324 34.256
Diğer Borçlar
6 317.798 136.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
317.791 100.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.282
Türev Araçlar
283.572 27.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.830 99.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 58.830 99.753
ARA TOPLAM
990.208 929.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
990.208 929.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
244.166 623.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
112.610 361.944
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
112.610 361.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.556 261.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
131.556 261.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.437 422.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 186.437 422.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.603 1.046.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.420.811 1.975.356
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.543.689 40.853.376
Ödenmiş Sermaye
12 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-180.731 -180.731
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-180.731 -180.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.049.676 989.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.109.431 1.342.981
Net Dönem Karı veya Zararı
1.065.313 1.201.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.543.689 40.853.376
TOPLAM KAYNAKLAR
42.964.500 42.828.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 75.373.556 28.259.762 20.643.225 21.299.317
Satışların Maliyeti
13 -70.304.551 -24.702.404 -19.029.711 -19.819.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.069.005 3.557.358 1.613.514 1.479.432
BRÜT KAR (ZARAR)
5.069.005 3.557.358 1.613.514 1.479.432
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.414.189 -2.939.754 -1.683.268 -965.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 677.549 135.061 248.299 18.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -169.592 -345.662 -11.383 -95.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.162.773 407.003 167.162 436.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.162.773 407.003 167.162 436.792
Finansman Giderleri
-97.460 -127.068 -24.891 -41.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.065.313 279.935 142.271 395.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.065.313 279.935 142.271 395.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.065.313 279.935 142.271 395.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.065.313 279.935 142.271 395.134
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,02840800 0,00799800 0,00379300 0,01129000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.065.313 279.935 142.271 395.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.065.313 279.935 142.271 395.134
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972082
BIST