***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler12 181.944 3.456.939 -3.638.883 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)279.935 279.935 279.935Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -945.002 -945.002 -945.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 -155.817 989.600 3.842.979 279.935 39.956.697 39.956.697Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler12 60.076 1.141.450 -1.201.526 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.065.313 1.065.313 1.065.313Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları12 -375.000 -375.000 -375.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -180.731 1.049.676 2.109.431 1.065.313 41.543.689 41.543.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.297.784 -12.616.680Dönem Karı (Zararı)1.065.313 279.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.241.802 -3.523.896Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 211.091 292.939Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10-11 -44.797 275.438Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -153.869 -72.260Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -3.679.538 -1.942.788Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.425.311 -2.077.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.670.064 -11.387.767Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.598.860 -17.387.246Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.112 8.218.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.025.350 -2.181.444Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler408.512 426.762Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-429.254 -464.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.846.553 -14.631.728Alınan Temettüler13 153.869 72.260Alınan Faiz13 3.679.538 1.942.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-284.638 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.571Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -37.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-375.000 -875.000Ödenen Temettüler12 -375.000 -875.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.710.355 -13.491.680NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.710.355 -13.491.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.504.461 20.016.416DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.794.106 6.524.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.829.884 6.499.446Finansal Yatırımlar4 31.564.690 31.379.448Ticari Alacaklar5 25.689 577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 634 577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.055Diğer Alacaklar6 7.000.701 3.964.508İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.000.701 3.964.508Peşin Ödenmiş Giderler7 4.050 1.961Diğer Dönen Varlıklar7 16.095 29.027ARA TOPLAM42.441.109 41.874.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.441.109 41.874.967DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 52.977 30.180Kullanım Hakkı Varlıkları8 446.322 897.546Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 24.092 26.039TOPLAM DURAN VARLIKLAR523.391 953.765TOPLAM VARLIKLAR42.964.500 42.828.732KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 265.288 571.712İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar91.954 302.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar91.954 302.261İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar173.334 269.451Kiralama İşlemlerinden Borçlar173.334 269.451Ticari Borçlar5 64.720 93.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 28.396 59.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.324 34.256Diğer Borçlar6 317.798 136.068İlişkili Taraflara Diğer Borçlar317.791 100.786İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 35.282Türev Araçlar283.572 27.528Kısa Vadeli Karşılıklar58.830 99.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 58.830 99.753ARA TOPLAM990.208 929.043TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER990.208 929.043UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar244.166 623.849İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar112.610 361.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar112.610 361.944İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar131.556 261.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar131.556 261.905Uzun Vadeli Karşılıklar186.437 422.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 186.437 422.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER430.603 1.046.313TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.420.811 1.975.356ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.543.689 40.853.376Ödenmiş Sermaye12 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-180.731 -180.731Diğer Kazançlar (Kayıplar)-180.731 -180.731Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.049.676 989.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.109.431 1.342.981Net Dönem Karı veya Zararı1.065.313 1.201.526TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.543.689 40.853.376TOPLAM KAYNAKLAR42.964.500 42.828.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 75.373.556 28.259.762 20.643.225 21.299.317Satışların Maliyeti13 -70.304.551 -24.702.404 -19.029.711 -19.819.885TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.069.005 3.557.358 1.613.514 1.479.432BRÜT KAR (ZARAR)5.069.005 3.557.358 1.613.514 1.479.432Genel Yönetim Giderleri14 -4.414.189 -2.939.754 -1.683.268 -965.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 677.549 135.061 248.299 18.437Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -169.592 -345.662 -11.383 -95.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.162.773 407.003 167.162 436.792FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.162.773 407.003 167.162 436.792Finansman Giderleri-97.460 -127.068 -24.891 -41.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.065.313 279.935 142.271 395.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.065.313 279.935 142.271 395.134DÖNEM KARI (ZARARI)1.065.313 279.935 142.271 395.134Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.065.313 279.935 142.271 395.134Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,02840800 0,00799800 0,00379300 0,01129000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.065.313 279.935 142.271 395.134Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.065.313 279.935 142.271 395.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972082BIST