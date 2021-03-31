***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü maddesinin "Sermaye şirketlerinde , 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir." hükmüne karşın şirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında sehven %25 sınırını aşan bir karar alınmış, fakat kar payının %25'ine kadar olan kısmı ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılmış, yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilip de %25 sınırını aşması nedeniyle dağıtılmayan 35.280-TL'lik kısmına 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer verilmiştir. 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL'nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi" hususunun genel kurulun onayına sunulması.9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.12 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2021 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 INVITATION2021.pdf - İlan MetniEK: 3 TOPLANTI İLAN METNİ .pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Toplantı nisabının sağlanamaması.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tehirtutanak2021.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_31032021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarAsgari toplantı nisabının sağlanamadığının anlaşılması üzerine aynı usulde yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere genel kurul toplantısının 30 Nisan 2021 tarihine saat 11:00'e ertelenmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922123BIST