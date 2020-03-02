***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 73 365.000 8,04 0,85İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 17.000 24,69 20,48 348.160 7,67 0,81Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriMAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8.000 55,84 53,5 428.000 9,43 0,99Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000 3 2,6 260.000 5,73 0,6EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 40.000 8,81 8,25 330.000 7,27 0,77Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 10.000 27,1 26,56 265.600 5,86 0,62Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI 50.000 13,8 11,75 587.500 12,96 1,36HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıVAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 80.000 5,93 5,3 424.000 9,35 0,98YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 200.000 2,57 2,29 458.000 10,09 1,06Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 40.000 10,5 8,51 340.400 7,5 0,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimİNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 12,82 10,6 318.000 7,01 0,74SavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.000 28,52 27,5 412.500 9,09 0,96DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,51 2.259.623,72 19,32 5,25TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,344 12 1.500.000 1 1 1.499.089,49 12,82 3,48TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,02 1.470.730,38 12,57 3,42Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,88 61.699,68 0,53 0,14ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0420 400 2.549.560D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,03 3.197.360,75 27,34 7,42XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,03 3.208.365,03 27,42 7,45E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.196.489,39 1.196.489,39 100 2,78REPO/TERS REPO 02/03/2020 TRT041126T11 11 10.500.000 10.509.493,15 58,63 24,41REPO/TERS REPO 02/03/2020 TRT060121T16 11 7.000.000 7.006.328,77 39,08 16,27REPO/TERS REPO 02/03/2020 TRT100620T16 10 149.000 149.122,47 0,83 0,35REPO/TERS REPO 02/03/2020 TRT110226T13 10 261.000 261.214,52 1,46 0,61TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 14/04/2020 10,49 7.100.000 7.204.831,3 93,5 16,73TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 31/03/2020 11,1 500.000 500.621,19 6,5 1,16ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.062.129,84 % 100 % 107,03B. HAZIR DEĞERLER2.259,82 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar2.259,82 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.324.179,35 % 100 % 3,29a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.324.179,35 % 100 % 3,29Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-4.156.449,29 % 100 -% 10,33a) Takasa Borçlar-2.297.564,4 % 55,28 -% 5,71b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.858.884,89 % 44,72 -% 4,62NET VARLIK DEĞERİ40.232.119,72 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1495İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama28.02.2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823276BIST