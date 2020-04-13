***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 330.000 7,19 0,81İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 17.000 358.360 7,8 0,88Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 314.560 6,85 0,77Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 86.000 985.400 21,46 2,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 100.000 208.000 4,53 0,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 10.000 188.000 4,09 0,46Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaULAŞTIRMA 50.000 490.000 10,67 1,21HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 260.000 779.200 16,97 1,92Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 20.000 304.000 6,62 0,75Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 30.000 257.700 5,62 0,63SavunmaSavunma 15.000 376.500 8,2 0,93DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.309.410,25 44,66 13,07Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 62.105,83 0,52 0,15Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0420 200 1.341.020BİST-30 KISA F_XU0300420 340 3.915.950D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 6.516.795,82 54,82 16,04E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.492.141,85 1.492.141,85 100 3,68REPO/TERS REPO 14.850.000 14.860.761,16 100 36,58TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.600.000 7.793.174,82 100 19,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.626.109,73 % 100 % 101,1B. HAZIR DEĞERLER11.799,81 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar11.799,81 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.340.537,94 % 100 % 3,34a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.340.537,94 % 100 % 3,34Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.793.864,3 % 100 -% 4,47a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.793.864,3 % 100 -% 4,47NET VARLIK DEĞERİ40.184.583,18 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1481İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama10.04.2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837375BIST