***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.04.2020 16:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 71,6 358.000 7,5 0,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 17.000 24,69 24,2 411.400 8,62 1
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8.000 55,84 39,4 315.200 6,61 0,76
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. 80.000 4,88 6,18 494.400 10,36 1,2
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 6.000 75,68 85,6 513.600 10,77 1,26
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000 3 2,18 218.000 4,57 0,53
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 10.000 27,1 20,1 201.000 4,21 0,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 50.000 13,8 10,27 513.500 10,76 1,24
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 60.000 5,58 5,74 344.400 7,22 0,83
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 200.000 2,57 2,01 402.000 8,43 0,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 20.000 13,85 14,66 293.200 6,15 0,71
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 12,82 10,2 306.000 6,41 0,74
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.000 28,52 26,68 400.200 8,39 0,97
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,54 2.312.856,62 18,73 5,61
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,344 12 1.500.000 1 1 1.498.016,69 12,13 3,65
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1 1.445.671,31 11,71 3,5
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,95 66.574,1 0,54 0,16
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY0420 200 1.396.820
BİST-30 KISA F_XU0300420 340 3.938.050
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1 3.490.243,25 28,26 8,46
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.536.279,86 28,63 8,57
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.419.177,42 1.419.177,42 100 3,44
REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT030523T13 7,97 9.000.000 9.005.895,62 60,32 21,83
REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT030523T13 7,97 5.500.000 5.503.602,88 36,86 13,34
REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT261022T10 3 370.000 370.091,23 2,48 0,9
REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT261022T10 3 50.000 50.012,33 0,34 0,12
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 04/05/2020 10,35 500.000 503.915,3 6,48 1,22
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/06/2020 10,8 5.000.000 5.015.735,66 64,5 12,16
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/06/2020 10,8 2.250.000 2.257.081,05 29,02 5,47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.246.053,32 % 100 % 101,35
B. HAZIR DEĞERLER
8.006,52 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
8.006,52 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.304.999,02 % 100 % 3,21
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.304.999,02 % 100 % 3,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.862.690,42 % 100 -% 4,58
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.862.690,42 % 100 -% 4,58
NET VARLIK DEĞERİ
40.696.368,44 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1627
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
24.04.2020 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840364
BIST