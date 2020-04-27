***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 71,6 358.000 7,5 0,87İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. 17.000 24,69 24,2 411.400 8,62 1Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriMAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8.000 55,84 39,4 315.200 6,61 0,76Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriSODA SODA SANAYİİ A.Ş. 80.000 4,88 6,18 494.400 10,36 1,2TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 6.000 75,68 85,6 513.600 10,77 1,26Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 100.000 3 2,18 218.000 4,57 0,53Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 10.000 27,1 20,1 201.000 4,21 0,49Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI 50.000 13,8 10,27 513.500 10,76 1,24HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 60.000 5,58 5,74 344.400 7,22 0,83YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 200.000 2,57 2,01 402.000 8,43 0,97Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 20.000 13,85 14,66 293.200 6,15 0,71Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimİNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 12,82 10,2 306.000 6,41 0,74SavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.000 28,52 26,68 400.200 8,39 0,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,38 2 1.500.000 1 1,54 2.312.856,62 18,73 5,61TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,344 12 1.500.000 1 1 1.498.016,69 12,13 3,65TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 16/07/2020 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1 1.445.671,31 11,71 3,5Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,95 66.574,1 0,54 0,16ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0420 200 1.396.820BİST-30 KISA F_XU0300420 340 3.938.050D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1 3.490.243,25 28,26 8,46XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.536.279,86 28,63 8,57E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.419.177,42 1.419.177,42 100 3,44REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT030523T13 7,97 9.000.000 9.005.895,62 60,32 21,83REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT030523T13 7,97 5.500.000 5.503.602,88 36,86 13,34REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT261022T10 3 370.000 370.091,23 2,48 0,9REPO/TERS REPO 27/04/2020 TRT261022T10 3 50.000 50.012,33 0,34 0,12TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 04/05/2020 10,35 500.000 503.915,3 6,48 1,22TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/06/2020 10,8 5.000.000 5.015.735,66 64,5 12,16TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/06/2020 10,8 2.250.000 2.257.081,05 29,02 5,47ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.246.053,32 % 100 % 101,35B. HAZIR DEĞERLER8.006,52 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar8.006,52 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.304.999,02 % 100 % 3,21a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.304.999,02 % 100 % 3,21Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.862.690,42 % 100 -% 4,58a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.862.690,42 % 100 -% 4,58NET VARLIK DEĞERİ40.696.368,44 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1627İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama24.04.2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840364BIST