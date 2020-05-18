***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 374.500 8,53 0,91İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 17.000 394.400 8,99 0,95Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 326.400 7,44 0,79Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 6.000 491.400 11,2 1,19Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 100.000 250.000 5,7 0,61Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 10.000 202.600 4,62 0,49Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaULAŞTIRMA 50.000 529.000 12,05 1,27HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 260.000 758.400 17,28 1,84Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 20.000 298.000 6,79 0,72Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 30.000 331.500 7,54 0,8SavunmaSavunma 15.000 432.900 9,86 1,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.295.874,06 43,09 12,82Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 64.937,36 0,53 0,16Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0620 200 1.393.580BİST-30 KISA F_XU0300620 340 3.913.400D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 6.930.069,78 56,38 16,77E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.507.324,23 1.507.324,23 100 3,65REPO/TERS REPO 15.290.000 15.301.485,48 100 37,03TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.750.000 7.830.717,36 100 18,95ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.319.508,27 % 100 % 101,04B. HAZIR DEĞERLER5.279,32 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar5.279,32 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.703.174,9 % 100 % 4,16a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.703.174,9 % 100 % 4,16Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.133.515,92 % 100 -% 5,21a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.133.515,92 % 100 -% 5,21NET VARLIK DEĞERİ40.894.446,57 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1684İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama15.05.2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845694BIST