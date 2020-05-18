***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.05.2020 11:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 374.500 8,53 0,91
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 17.000 394.400 8,99 0,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 326.400 7,44 0,79
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 6.000 491.400 11,2 1,19
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 100.000 250.000 5,7 0,61
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 10.000 202.600 4,62 0,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA 50.000 529.000 12,05 1,27
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 260.000 758.400 17,28 1,84
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 20.000 298.000 6,79 0,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 30.000 331.500 7,54 0,8
Savunma
Savunma 15.000 432.900 9,86 1,05
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 4.440.000 5.295.874,06 43,09 12,82
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 70.000 64.937,36 0,53 0,16
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY0620 200 1.393.580
BİST-30 KISA F_XU0300620 340 3.913.400
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 1.000.000 6.930.069,78 56,38 16,77
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 1.507.324,23 1.507.324,23 100 3,65
REPO/TERS REPO 15.290.000 15.301.485,48 100 37,03
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.750.000 7.830.717,36 100 18,95
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.319.508,27 % 100 % 101,04
B. HAZIR DEĞERLER
5.279,32 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
5.279,32 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.703.174,9 % 100 % 4,16
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.703.174,9 % 100 % 4,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-2.133.515,92 % 100 -% 5,21
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.133.515,92 % 100 -% 5,21
NET VARLIK DEĞERİ
40.894.446,57 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1684
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
15.05.2020 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845694
BIST