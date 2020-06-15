***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 380.500 7,81 0,92İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 375.520 7,7 0,91Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 6.000 524.700 10,76 1,27Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 180.000 953.000 19,55 2,31Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 30.000 568.000 11,65 1,38Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 360.000 1.403.600 28,8 3,4Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 20.000 343.600 7,05 0,83Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 30.000 325.500 6,68 0,79SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.326.237,13 43,19 12,91Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 69.176,06 0,57 0,17Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0620 200 1.374.220BİST-30 KISA F_XU0300620 290 3.676.475D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 6.935.489,35 56,24 16,81E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.147.994,43 1.147.994,43 100 2,78REPO/TERS REPO 15.020.000 15.030.155,62 100 36,43TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.750.000 7.878.402,87 100 19,09ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.261.875,46 % 100 % 101,96B. HAZIR DEĞERLER9.575,04 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar9.575,04 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.232.689,79 % 100 % 3,05a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.232.689,79 % 100 % 3,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.036.460,73 % 100 -% 5,03a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.036.460,73 % 100 -% 5,03NET VARLIK DEĞERİ40.467.679,56 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1562İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama12.06.2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851150BIST