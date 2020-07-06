***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 414.000 7,77 1,01İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 394.720 7,41 0,96Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt vee Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 9.000 780.750 14,65 1,9Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 180.000 998.400 18,74 2,43Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 30.000 639.800 12,01 1,56Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 360.000 1.414.000 26,54 3,44Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 20.000 349.000 6,56 0,85Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 30.000 336.900 6,32 0,81SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.354.455,83 20,6 13,01Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 13.070.000 13.674.484,46 52,62 33,24Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0820 200 1.400.080BİST-30 KISA F_XU0300820 290 3.852.650D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 6.958.082,92 26,78 16,91E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 1.962.608,25 1.962.608,25 100 4,77TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.850.000 7.863.861,19 100 19,11ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.141.062,65 % 100 % 101,06B. HAZIR DEĞERLER6.125,34 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar6.125,34 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.428.217,16 % 100 % 3,51a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.428.217,16 % 100 % 3,51Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.865.653,59 % 100 -% 4,59a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.865.653,59 % 100 -% 4,59NET VARLIK DEĞERİ40.709.751,56 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1631İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama03.07.2020 tarihli haftalık rapor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854803BIST