***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
20.07.2020 10:51
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 428.250 7,95 1,04
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.000 372.000 6,91 0,9
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 9.000 781.200 14,5 1,89
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
11:40119.303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 517,13
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.365
En Düşük
118.583
11:406,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:407,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:40399,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 399,21
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.660.534
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.469.901
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.279.952
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|15.014.416
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|161.771.874
|% -9,87
|
|AYEN
|5,60
|7.851.532
|% -6,67
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|ASUZU
|16,87
|48.598.630
|% -4,96
|
|GUSGR
|5,30
|505.411.744
|% 6,64
|
|ASELS
|33,20
|474.503.595
|% 1,97
|
|SASA
|14,41
|335.910.424
|% 3,45
|
|SISE
|6,36
|305.513.640
|% 2,58
|
|TRGYO
|5,14
|297.853.851
|% 8,67
|
|EKGYO
|2,30
|291.431.924
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,30
|505.411.744
|% 6,64
|
|CEMAS
|1,74
|146.064.531
|% 1,16
|
|TRKCM
|4,52
|271.759.592
|% 1,35
|
|TRGYO
|5,14
|297.853.851
|% 8,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6021
|8,6453
|% 0,13
|
|Frank
|7,2686
|7,3124
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|1,01
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.655
|2.695
|5,00
|
|Tam
|2.671
|2.683
|16,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,10
|
|Çeyrek
|650
|657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,44
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,28
|0,02
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,26
|