***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 401.000 7,71 0,97İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 10.080 226.195,2 4,35 0,55Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.260 256.725 4,94 0,62Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 63.380 542.532,8 10,43 1,32Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.000 324.000 6,23 0,79Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKİnşaat ve Bayındırlık 42.380 273.351 5,26 0,66TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 3.830 257.376 4,95 0,62Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 24.080 268.251,2 5,16 0,65HaberleşmeHaberleşme 50.540 487.298,7 9,37 1,18DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 300.000 907.000 17,43 2,2Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 31.540 238.757,8 4,59 0,58Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 75.460 738.253,6 14,19 1,79Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 280.488 5,39 0,68Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.403.926,06 41,92 13,1Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 60.225,21 0,47 0,15Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0820 200 1.483.700BİST-30 KISA F_XU0300820 265 3.238.962,5D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 7.428.256,67 57,61 18,01E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.157.799,93 2.157.799,93 100 5,23REPO/TERS REPO 15.430.000 15.442.303,33 100 37,45TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 5.500.000 5.545.007,69 100 13,45ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.238.748,19 % 100 % 104,25B. HAZIR DEĞERLER3.482,68 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.482,68 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.706.597,35 % 100 % 4,31a) Takastan Alacaklar494.522,2 % 28,98 % 1,25b) Diğer Alacaklar1.212.075,15 % 71,02 % 3,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-3.391.257,14 % 100 -% 8,57a) Takasa Borçlar-514.555,2 % 15,17 -% 1,3b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.876.701,94 % 84,83 -% 7,27NET VARLIK DEĞERİ39.557.571,08 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1302İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama14/08/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869315BIST