***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 75.460 776.982 14,6 1,89Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 279.734 5,26 0,68Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.419.288,43 42,37 13,14Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 60.499,12 0,47 0,15Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0820 200 1.468.040BİST-30 KISA F_XU0300820 265 3.321.775D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 7.310.387,72 57,16 17,74E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.094.408,31 2.094.408,31 100 5,08REPO/TERS REPO 15.445.000 15.457.308,5 100 37,51TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 5.500.000 5.540.215,79 100 13,45ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.202.295,97 % 100 % 104,12B. HAZIR DEĞERLER7.196,61 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar7.196,61 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.768.375,94 % 100 % 4,47a) Takastan Alacaklar556.300,8 % 31,46 % 1,41b) Diğer Alacaklar1.212.075,14 % 68,54 % 3,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-3.406.824,22 % 100 -% 8,61a) Takasa Borçlar-530.103,4 % 15,56 -% 1,34b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.876.720,82 % 84,44 -% 7,27NET VARLIK DEĞERİ39.571.044,3 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1306İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama21/08/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870837BIST