***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
24.08.2020 12:23
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı 75.460 776.982 14,6 1,89
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 37.700 279.734 5,26 0,68
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 4.440.000 5.419.288,43 42,37 13,14
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 70.000 60.499,12 0,47 0,15
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY0820 200 1.468.040
BİST-30 KISA F_XU0300820 265 3.321.775
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 1.000.000 7.310.387,72 57,16 17,74
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.094.408,31 2.094.408,31 100 5,08
REPO/TERS REPO 15.445.000 15.457.308,5 100 37,51
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 5.500.000 5.540.215,79 100 13,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.202.295,97 % 100 % 104,12
B. HAZIR DEĞERLER
7.196,61 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
7.196,61 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.768.375,94 % 100 % 4,47
a) Takastan Alacaklar
556.300,8 % 31,46 % 1,41
b) Diğer Alacaklar
1.212.075,14 % 68,54 % 3,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-3.406.824,22 % 100 -% 8,61
a) Takasa Borçlar
-530.103,4 % 15,56 -% 1,34
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.876.720,82 % 84,44 -% 7,27
NET VARLIK DEĞERİ
39.571.044,3 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1306
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
21/08/2020 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870837
BIST