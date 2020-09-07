***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 383.500 7,18 0,95İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 270.640 5,07 0,67Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.260 261.289 4,89 0,65Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 63.380 556.476,4 10,42 1,38Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 16.510 302.133 5,66 0,75Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 8.080 547.420 10,25 1,35Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 24.080 253.803,2 4,75 0,63HaberleşmeHaberleşme 50.540 486.314,5 9,11 1,2DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 277.760 1.001.510,4 18,77 2,48Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 31.540 231.503,6 4,34 0,57Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 75.460 749.295 14,04 1,85Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 294.437 5,52 0,73Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.382.450,02 24,32 13,31Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.196.158,78 41,55 22,74Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1020 200 1.517.680BİST-30 KISA F_XU0301020 265 3.249.562,5D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 7.556.784,42 34,13 18,69E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.196.106,19 2.196.106,19 100 5,43REPO/TERS REPO 4.240.000 4.243.527,66 100 10,48TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.500.000 6.525.931,68 100 16,14ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.439.280,85 % 100 % 101,77B. HAZIR DEĞERLER9.623,78 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar9.623,78 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.280.796,25 % 100 % 3,22a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.280.796,25 % 100 % 3,22Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.993.980,99 % 100 -% 5,02a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.993.980,99 % 100 -% 5,02NET VARLIK DEĞERİ39.735.719,89 % 100 % 100Pay Sayısı35.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1353İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama04/09/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873477BIST