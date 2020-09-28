***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.09.2020 11:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 76,3 381.500 6,78 0,94
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİA.Ş. 13.220 21,08 20,8 274.976 4,89 0,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 33.830 8,02 8,59 290.599,7 5,17 0,71
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 3.260 80,87 80,35 261.941 4,66 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 63.380 8,49 9,14 579.293,2 10,3 1,42
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 12.000 23,34 23,26 279.120 4,96 0,69
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 8.080 69,67 69,2 559.136 9,94 1,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 34.590 15,77 15,15 524.038,5 9,32 1,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 151.000 5,52 5,1 770.100 13,69 1,89
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 126.760 2,57 2,11 267.463,6 4,76 0,66
Sigorta Şirketleri
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 31.540 8,61 7,5 236.550 4,21 0,58
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 17.730 15,24 14,54 257.794,2 4,58 0,63
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 42.920 6,28 7,07 303.444,4 5,39 0,75
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 133.660 2,14 2,34 312.764,4 5,55 0,77
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 8,65 326.105 5,8 0,8
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,61 2.421.775,05 10,8 5,95
TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1,01 1.507.474,8 6,72 3,7
TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,02 1.473.928,91 6,57 3,62
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,91 63.682,58 0,28 0,16
TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,92 9.241.571 41,22 22,7
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY F_USDTRY1020 200 1.536.680
BİST-30 KISA F_XU0301020 265 3.346.287,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,02 3.843.255,44 17,15 9,44
XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.870.459,55 17,26 9,51
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.092.943,43 2.092.943,43 100 5,14
REPO/TERS REPO 28/09/2020 TRT030523T13 11,25 2.500.000 2.502.311,64 62,5 6,15
REPO/TERS REPO 28/09/2020 TRT030523T13 11,25 1.500.000 1.501.386,99 37,5 3,69
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/10/2020 11,82 2.500.000 2.532.147,36 38,59 6,22
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 29/09/2020 11,5 1.000.000 1.011.524,07 15,42 2,49
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 19/10/2020 12,25 3.000.000 3.017.225,39 45,99 7,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.704.512,21 % 100 % 101,96
B. HAZIR DEĞERLER
5.376,84 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
5.376,84 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.658.583 % 100 % 4,15
a) Takastan Alacaklar
492.176,1 % 29,67 % 1,23
b) Diğer Alacaklar
1.166.406,9 % 70,33 % 2,92
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-2.447.360,53 % 100 -% 6,12
a) Takasa Borçlar
-545.289 % 22,28 -% 1,36
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.902.071,53 % 77,72 -% 4,76
NET VARLIK DEĞERİ
39.921.111,52 % 100 % 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1406
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
25/09/2020 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876910
BIST