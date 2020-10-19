***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 5.000 396.750 6,5 0,97İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.220 304.853,2 4,99 0,74Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 324.091,4 5,31 0,79Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 63.380 615.419,8 10,08 1,5Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 13.820 601.840 9,86 1,46Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektrik Gaz ve Su 89.080 691.184,2 11,32 1,68İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 8.080 563.176 9,22 1,37Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 34.590 581.803,8 9,53 1,42DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 151.000 785.200 12,86 1,91Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 31.540 266.513 4,36 0,65Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 151.390 599.186,1 9,81 1,46Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 375.869 6,16 0,91Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.420.809,23 23,82 13,19Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.324.173,58 40,97 22,69Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1020 200 1.579.840BİST-30 KISA F_XU0301020 265 3.492.700D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 1.000.000 8.014.113,91 35,21 19,5E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.660.992,13 2.660.992,13 100 6,48REPO/TERS REPO 3.000.000 3.003.267,12 100 7,31TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.500.000 6.561.250,77 100 15,97ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.090.493,24 % 100 % 102,25B. HAZIR DEĞERLER3.529,49 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar3.529,49 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.121.115,24 % 100 % 2,79a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.121.115,24 % 100 % 2,79Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.027.592,29 % 100 -% 5,05a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.027.592,29 % 100 -% 5,05NET VARLIK DEĞERİ40.187.545,68 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0717İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama16/10/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882315BIST