***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN VE MADENCİLİK 5.000 79,56 73,6 368.000 6,39 0,93İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıAEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİA.Ş. 13.220 21,08 19,43 256.864,6 4,46 0,65Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriYATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 33.830 8,03 8,75 296.012,5 5,14 0,75Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGLI EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 63.380 8,49 9,53 604.011,4 10,49 1,53Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımOTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1.820 149,5 181,1 329.602 5,73 0,84Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUAKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 57.690 6,13 6,17 355.947,3 6,18 0,9ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 31.390 9,29 8,99 282.196,1 4,9 0,72İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 8.080 69,67 66,8 539.744 9,38 1,38Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 34.590 15,77 14,6 505.014 8,77 1,28DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 151.000 5,52 4,77 720.270 12,51 1,83Sigorta ŞirketleriANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 31.540 8,61 8,07 254.527,8 4,42 0,65Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 17.730 15,24 14,16 251.056,8 4,36 0,64SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 44.480 6,21 6,13 272.662,4 4,76 0,69DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 133.660 2,14 2,43 324.793,8 5,64 0,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.700 7,19 40,49 395.473 6,87 1Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,66 2.453.100,15 11,49 6,22TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1 1.506.036,65 7,06 3,82TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,02 1.467.632,13 6,88 3,72Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,88 61.454,98 0,29 0,16TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,92 9.210.767 43,16 23,37ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1220 470 4.019.675BİST-30 KISA F_XU0301220 265 3.238.300D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 500.000 1,01 1,02 4.137.973,78 19,39 10,5XS1508914691 XS1508914691 2,75 2 -200.000 0,99 1 -1.655.189,52 -7,76 -4,2XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1 4.159.471,25 19,49 10,55E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.632.462,66 2.632.462,66 100 6,68REPO/TERS REPO 02/11/2020 TRT160425T33 14,75 3.000.000 3.003.636,99 96,16 7,62REPO/TERS REPO 02/11/2020 TRT230222T13 10 120.000 120.098,63 3,84 0,3TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 16/11/2020 13,5 1.000.000 1.011.872,71 15,43 2,58TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 18/11/2020 13,7 2.500.000 2.529.233,99 38,58 6,42TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 10/11/2020 13,75 3.000.000 3.015.798,16 45,99 7,65ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ39.410.525,26 % 100 % 97,76B. HAZIR DEĞERLER945,08 % 100 % 0a) Kasab) Bankalar945,08 % 100 % 0c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.068.512,82 % 100 % 7,61a) Takastan Alacaklar1.951.019,49 % 63,58 % 4,84b) Diğer Alacaklar1.117.493,33 % 36,42 % 2,77Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.166.662,91 % 100 -% 5,37a) Takasa Borçlar-276.220,8 % 12,75 -% 0,68b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.890.442,11 % 87,25 -% 4,69NET VARLIK DEĞERİ40.313.320,25 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,075İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama30/10/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885398BIST