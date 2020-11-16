***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 361.304,4 5,61 0,87Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.400 301.580 4,68 0,73Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 156.480 1.109.434 17,22 2,68Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektrik Gaz ve Su 89.080 741.111,4 11,51 1,79İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 4.040 278.356 4,32 0,67Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 5.550 304.417,5 4,73 0,74HaberleşmeHaberleşme 34.590 560.012,1 8,69 1,35DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 277.760 1.320.414 20,5 3,19Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 79.950 974.001,2 15,13 2,37Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.700 490.477 7,61 1,19Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 4.440.000 5.459.488,76 26,03 13,21Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 10.070.000 9.343.867,67 44,56 22,6Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY1220 370 2.867.722BİST-30 KISA F_XU0301220 300 4.385.250D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 6.168.739,1 29,41 14,92E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.294.993,86 2.294.993,86 100 5,55REPO/TERS REPO 5.060.000 5.066.110,96 100 12,25TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 6.500.000 6.567.307,6 100 15,89ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.341.615,55 % 100 % 102,47B. HAZIR DEĞERLER6.152,73 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar6.152,73 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.067.998,57 % 100 % 2,65a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.067.998,57 % 100 % 2,65Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.069.445,49 % 100 -% 5,14a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.069.445,49 % 100 -% 5,14NET VARLIK DEĞERİ40.346.321,36 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0759İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama13/11/2020 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888621BIST