***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.220 292.690,8 4,43 0,71Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 429.979,3 6,51 1,04Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 90.028 720.193,92 10,9 1,73Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 156.480 1.193.596,6 18,06 2,88Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektrik Gaz ve Su 31.390