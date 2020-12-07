***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.12.2020 11:00
Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.220 292.690,8 4,43 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 33.830 429.979,3 6,51 1,04
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 90.028 720.193,92 10,9 1,73
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 156.480 1.193.596,6 18,06 2,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Su 31.390
15:221.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:227,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:229,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:22461,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,35
|Açılış
|: 461,78
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KRVGD
|10,89
|337.448
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.972.592
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.795.196
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|81,95
|21.101.764
|% -9,20
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|435,90
|10.202.678
|% -6,42
|
|PETKM
|5,04
|3.251.060.932
|% 8,62
|
|TUPRS
|97,30
|1.164.778.671
|% 3,95
|
|GARAN
|9,01
|1.018.481.606
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,82
|868.976.523
|% -1,40
|
|SASA
|20,28
|785.711.667
|% 8,39
|
|PETKM
|5,04
|3.251.060.932
|% 8,62
|
|TSKB
|1,84
|595.383.077
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,82
|868.976.523
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,07
|573.049.288
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,66
|396.415.782
|% 8,13
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8344
|7,8371
|% 0,31
|
|Euro
|9,4900
|9,4966
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3752
|10,4272
|% -0,88
|
|Frank
|8,7601
|8,8129
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% 0,31
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|