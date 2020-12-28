***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENRJ22110 ENERJİSA 23/02/2021 TRSENRJ22110 2,3758 2 1.500.000 1 1,69 2.535.650,82 8,06 6,06TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,1234 12 1.500.000 1 1,01 1.512.172,8 4,8 3,63TRSMGTI72110 MİGROS TİCARET A.Ş. 14/07/2021 TRSMGTI72110 6,5231 4 1.440.000 1 1,04 1.491.826,9 4,74 3,57Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,93 65.085,53 0,21 0,16TRT090621T18 21/06/2021 TRT090621T18 0 0 10.000.000 0,91 0,94 9.372.571 29,78 22,41TRT170221T12 17/02/2021 TRT170221T12 5,35 2 10.000.000 1,03 1,03 10.329.464 32,82 24,7ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP USDTRY F_USDTRY0221 370 2.855.549D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,02 2.306.352,61 7,33 5,51XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 500.000 1,02 1,02 3.858.767,67 12,26 9,23E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.114.133,55 2.114.133,55 100 5,05REPO/TERS REPO 28/12/2020 TRT030523T13 18 1.000.000 1.001.479,45 59,89 2,39REPO/TERS REPO 28/12/2020 TRT220921T18 11,22 50.000 50.046,11 2,99 0,12REPO/TERS REPO 28/12/2020 TRT170221T12 11,22 620.000 620.571,76 37,12 1,48TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 30/12/2020 15,8 1.000.000 1.018.173,01 15,51 2,43TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 04/01/2021 16 2.500.000 2.543.768,89 38,74 6,08TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 15/01/2021 18 3.000.000 3.004.418,78 45,75 7,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.824.482,88 % 100 % 101,86B. HAZIR DEĞERLER63.405,22 % 100 % 0,15a) Kasab) Bankalar63.405,22 % 100 % 0,15c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.019.931,45 % 100 % 2,49a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.019.931,45 % 100 % 2,49Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.846.863,11 % 100 -% 4,5a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.846.863,11 % 100 -% 4,5NET VARLIK DEĞERİ41.060.956,44 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0949İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha ildirim/895117BIST