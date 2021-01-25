***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.300 197.246 3,29 0,47Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.300 459.240 7,66 1,1Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 9.600 216.000 3,61 0,51Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 83.500 839.510 14,02 2Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 14.500 469.250 7,83 1,12Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 2.300 170.315 2,84 0,41Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 4.100 307.090 5,12 0,73HaberleşmeHaberleşme 49.000 644.365 10,75 1,53DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 165.000 1.108.800 18,5 2,64Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 25.000 211.250 3,53 0,5Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 89.000 1.184.410 19,76 2,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 10.000