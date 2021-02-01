***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 8.249 16,1 15,45 127.447,05 2,93 0,32İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 26.495 4,99 5 132.475 3,04 0,32TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.138 111,7 99,4 212.517,2 4,88 0,53Taş ve Toprağa DayalıCIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.192 18,66 22,14 159.230,88 6BIST