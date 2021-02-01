***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.02.2021 14:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 8.249 16,1 15,45 127.447,05 2,93 0,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 26.495 4,99 5 132.475 3,04 0,32
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.138 111,7 99,4 212.517,2 4,88 0,53
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.192 18,66 22,14 159.230,88 6
BIST
15:531.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 21,84
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
15:537,1884
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1309
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
15:538,6922
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,1932
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
15:53430,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,04
|Açılış
|: 430,49
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IDEAS
|16,28
|4.328.192
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.899.818
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.884.455
|% 9,99
|
|KAPLM
|32,66
|11.784.511
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,20
|1.726.318.991
|% 6,76
|
|ODAS
|4,09
|1.091.721.331
|% 7,92
|
|GARAN
|9,49
|1.056.511.547
|% 1,93
|
|KARSN
|5,50
|1.002.699.175
|% 5,57
|
|SISE
|7,37
|640.126.207
|% 1,94
|
|ODAS
|4,09
|1.091.721.331
|% 7,92
|
|EKGYO
|2,46
|636.738.537
|% 2,07
|
|KARSN
|5,50
|1.002.699.175
|% 5,57
|
|GSDHO
|2,53
|413.472.514
|% 9,05
|
|DOHOL
|3,92
|507.606.605
|% 0,77
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1871
|7,1898
|% -1,77
|
|Euro
|8,6840
|8,6903
|% -2,20
|
|Sterlin
|9,8189
|9,8681
|% -1,78
|
|Frank
|7,9950
|8,0432
|% -2,31
|
|Riyal
|1,9097
|1,9193
|% -1,84
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,96
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.845
|2.888
|-64,00
|
|Tam
|2.823
|2.896
|-71,23
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,45
|
|Çeyrek
|684
|701
|-17,23
|
|Gümüş.Ons
|29,67
|29,70
|2,79
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,51
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,79
|