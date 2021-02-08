***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.02.2021 11:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın A
11:481.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:487,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:488,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:48411,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,88
|Açılış
|: 411,83
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:48
|YKGYO
|5,94
|10.469.365
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.432.504
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.508.898
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,78
|126.287.958
|% -8,15
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,00
|1.029.978.785
|% 2,83
|
|ODAS
|4,26
|536.024.247
|% 3,15
|
|DOHOL
|4,02
|532.645.142
|% 0,00
|
|GARAN
|9,78
|460.755.579
|% 0,20
|
|ISFIN
|4,33
|391.631.763
|% 4,34
|
|DOHOL
|4,02
|532.645.142
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,48
|320.815.456
|% 1,22
|
|ODAS
|4,26
|536.024.247
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|391.631.763
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|236.801.092
|% 3,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0705
|7,0732
|% 0,24
|
|Euro
|8,5112
|8,5169
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6707
|9,7192
|% 0,06
|
|Frank
|7,8238
|7,8709
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,22
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,04
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|0,63
|
Seans Raporu
11:48
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12:00ISKPL
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