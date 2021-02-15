***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocağı 8.249 151.121,68 3,31 0,37İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 2.100 167.160 3,66 0,4Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 28.633 351.303,9 7,7 0,84Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 75.344 724.548,02 15,88 1,74Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 4.499 125.342,14 2,75 0,3Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 8.000 103.200 2,26 0,25Perakende TicaretPerakende Ticaret 4.088 221.634,73 4,86 0,53Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 1.861 132.968,45 2,91 0,32HaberleşmeHaberleşme 64.240 718.959,15 15,75 1,73DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 89.322 593.098,08 13 1,43Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri