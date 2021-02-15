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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

15.02.2021 10:44



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocağı 8.249 151.121,68 3,31 0,37
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 2.100 167.160 3,66 0,4
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 28.633 351.303,9 7,7 0,84
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 75.344 724.548,02 15,88 1,74
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 4.499 125.342,14 2,75 0,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 8.000 103.200 2,26 0,25
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 4.088 221.634,73 4,86 0,53
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 1.861 132.968,45 2,91 0,32
Haberleşme
Haberleşme 64.240 718.959,15 15,75 1,73
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 89.322 593.098,08 13 1,43
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler12:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 12,32 11.594.594 % 10,00  
VERTU 34,10 4.962.675 % 10,00  
MZHLD 40,70 79.691 % 10,00  
SEKUR 47,30 2.514.657 % 10,00  
EPLAS 41,58 818.835 % 10,00  
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12:07 Alış Satış %  
Dolar 6,9750 6,9789 % -0,81  
Euro 8,4709 8,4767 % -0,58  
Sterlin 9,6689 9,7174 % -0,49  
Frank 7,8003 7,8473 % -0,72  
Riyal 1,8555 1,8648 % -0,78  
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12:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -2,67  
Altın Gr. 408 408 -3,90  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -19,00  
Tam 2.705 2.774 -21,21  
Yarım 1.308 1.342 -10,26  
Çeyrek 656 671 -5,13  
Gümüş.Ons 27,55 27,58 0,30  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,01  
B. Petrol 63,13 63,13 0,70  
Seans Raporu 12:07
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