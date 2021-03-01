***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 2.100 75,28 70,9 148.890 3,42 0,36AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 4.200 23,34 23,62 99.204 2,28 0,24ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 4.900 20,42 20,62 101.038 2,33 0,24Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriAKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 8.000 16,59 15,9 127.200 2,93 0,3TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.138 111,7 101,1 216.151,8 4,98 0,52Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 24.745 14,83 14,59 361.029,55 8,31 0,86KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 50.599 6,41 6,5 328.893,5 7,57 0,79Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımVESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.499 25,02 26,58 119.583,42 2,75 0,29Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 3.940 13,81 11,45 45.113 1,04 0,11Perakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1.725 75,6 66,1 114.022,5 2,62 0,27MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 2.363 46,18 39,06 92.298,78 2,12 0,22Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaPGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 1.861 73,3 89,15 165.908,15 3,82 0,4HaberleşmeTCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 21.375 16,89 15,85 338.793,75 7,8 0,81TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 42.865 8,67 7,68 329.203,2 7,58 0,79DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 89.322 7,42 6,06 541.291,32 12,46 1,29Sigorta ŞirketleriANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 18.743 7,71 8,08 151.443,44 3,49 0,36Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. 12.279 9,13 10,71 131.508,09 3,03 0,31KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.373 21,49 21,58 223.849,34 5,15 0,54SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 18.742 7,79 7,13 133.630,46 3,08 0,32TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 4.499 24,1 24,94 112.205,06 2,58 0,27TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. im/913873BIST