***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.03.2021 12:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 2.100 75,28 70,9 148.890 3,42 0,36
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 4.200 23,34 23,62 99.204 2,28 0,24
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 4.900 20,42 20,62 101.038 2,33 0,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 8.000 16,59 15,9 127.200 2,93 0,3
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.138 111,7 101,1 216.151,8 4,98 0,52
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 24.745 14,83 14,59 361.029,55 8,31 0,86
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 50.599 6,41 6,5 328.893,5 7,57 0,79
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.499 25,02 26,58 119.583,42 2,75 0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 3.940 13,81 11,45 45.113 1,04 0,11
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1.725 75,6 66,1 114.022,5 2,62 0,27
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 2.363 46,18 39,06 92.298,78 2,12 0,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 1.861 73,3 89,15 165.908,15 3,82 0,4
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 21.375 16,89 15,85 338.793,75 7,8 0,81
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 42.865 8,67 7,68 329.203,2 7,58 0,79
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 89.322 7,42 6,06 541.291,32 12,46 1,29
Sigorta Şirketleri
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 18.743 7,71 8,08 151.443,44 3,49 0,36
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. 12.279 9,13 10,71 131.508,09 3,03 0,31
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.373 21,49 21,58 223.849,34 5,15 0,54
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 18.742 7,79 7,13 133.630,46 3,08 0,32
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 4.499 24,1 24,94 112.205,06 2,58 0,27
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. im/913873
BIST