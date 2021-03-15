***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.500 307.400 6,76 0,74Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 10.138 371.647,4 8,18 0,88Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 75.344 802.292,36 17,67 1,91Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.000 92.040 2,03 0,22Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 7.688 473.784,47 10,43 1,13Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.061 176.972,8 3,9 0,42HaberleşmeHaberleşme 48.440 552.102,6 12,16 1,31DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 89.322 547.543,86 12,06 1,3Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 18.743 151.068,58 3,33 0,36Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 65.393 842.071,98 18,54 2Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 1.500 87.450 1,93 0,21SavunmaSavunma 8.000 136.880 3,01 0,33DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 8.020.000 8.136.000,53 56,2 19,37Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 60.240 0,41 0,14Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 6.281.114,67 43,39 14,95E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 436.482,94 436.482,94 100 1,04REPO/TERS REPO 15.440.000 15.461.712,14 100 36,81TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.035.000 7.089.753,09 100 16,88ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.006.557,42 % 100 % 102,02B. HAZIR DEĞERLER6.221,99 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar6.221,99 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.573.421,34 % 100 % 3,82a) Takastan Alacaklar608.063,8 % 38,65 % 1,48b) Diğer Alacaklar965.357,54 % 61,35 % 2,34Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.411.780,86 % 100 -% 5,86a) Takasa Borçlar-518.355 % 21,49 -% 1,26b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.893.425,86 % 78,51 -% 4,6NET VARLIK DEĞERİ41.174.419,89 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0979İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama12/03/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918143BIST