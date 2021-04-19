***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 3.100 221.650 5,8 0,52Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 31.000 196.230 5,13 0,46Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 64.745 851.123,3 22,26 2,01Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 10.500 412.310 10,78 0,97Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUELEKTRİK GAZ VE SU 11.000 137.060 3,58 0,32İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 12.288 709.456,16 18,55 1,68Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 9.700 253.815 6,64 0,6HaberleşmeHaberleşme 17.000 112.370 2,94 0,27DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 16.434 107.149,68 2,8 0,25Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 33.573 559.956,16 14,64 1,32Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 10.000 152.900 4 0,36Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 7.200 109.512 2,86 0,26DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 8.020.000 8.262.087,52 45,4 19,53Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 3.070.000 3.366.586,85 18,49 7,97Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 6.571.573,54 36,11 15,53E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 963.228,75 963.228,75 100 2,28REPO/TERS REPO 12.100.000 12.119.205,01 100 28,65TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.150.000 7.210.050,47 100 17,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.307.264,42 % 100 % 101,52B. HAZIR DEĞERLER16.118,47 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar16.118,47 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.108.528,51 % 100 % 2,66a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar1.108.528,51 % 100 % 2,66Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.757.456,1 % 100 -% 4,22a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.757.456,1 % 100 -% 4,22NET VARLIK DEĞERİ41.674.455,3 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1113İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama16/04/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929097BIST