***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 1.000 118,2 119,7 119.700 3,17 0,28İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 3.100 73,98 77,75 241.025 6,36 0,56Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS TÜRKİYE PTROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2.020 94,42 97,6 197.152 5,21 0,46Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 11.245 14,75 19,21 216.016,45 5,7 0,5KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.000 6,4 7,89 236.700 6,25 0,55Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK ARÇELİK A.Ş. 6.500 34,07 31,98 207.870 5,49 0,48TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRİKASI A.Ş. 3.000 33,8 28,9 86.700 2,29 0,2Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 7.925 71,7 64,25 509.181,25 13,44 1,19MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 4.363 41,14 35,18 153.490,34 4,05 0,36Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 9.500 14,04 12,98 123.310 3,26 0,29HaberleşmeTTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 17.000 8,67 6,9 117.300 3,1 0,27TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 15.000 15,6 15,78 236.700 6,25 0,55DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 50.000 2,13 2,16 108.000 2,85 0,25Sigorta ŞirketleriANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 16.434 7,7 6,77 111.258,18 2,94 0,26Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.373 21,49 18,58 192.730,34 5,09 0,45SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 26.000 7,77 7,93 206.180 5,44 0,48TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 5.700 24,26 23,42 133.494 3,52 0,31VERUS VERUS HOLDİNG A.Ş. 2.500 58,15 56,4 141.000 3,72 0,33SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 15.000 8,38 8,63 129.450 3,42 0,3Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.400 16,36 17,07 211.668 5,59 0,49Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 7.200 15,45 15,04 108.288 2,86 0,25DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENSA22315 ENERJİSA 21/02/2023 TRSENSA22315 5,0736 4 1.570.000 1 1,01 1.573.137,26 10,34 3,66TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,2358 12 1.500.000 1 0 5,9017 4 1.440.000 1 1,03 1.482.413,17 9,75 3,45TRFTBTF22221 TEB FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2022 TRFTBTF22221 5,1335 4 830.000 1 1 831.722,62 5,47 1,94TRSOPAS22319 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17/02/2023 TRSOPAS22319 5,0744 4 1.360.000 1 1,01 1.367.513,34 8,99 3,18TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 5,1251 8 1.320.000 1 1 1.322.062,91 8,69 3,08Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,82 57.546,22 0,38 0,13ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,02 2.611.440,27 17,18 6,08XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 300.000 1,01 1,02 2.614.059,01 17,19 6,09US900123BY51 US900123BY51 2,5625 2 200.000 1 1,03 1.765.319,7 11,61 4,11E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 983.549,1 983.549,1 100 2,31REPO/TERS REPO 31/05/2021 TRT230222T13 19 15.000.000 5,89 3,78 1,38TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 23/06/2021 19,35 1.400.000 1.417.705,33 19,29 3,3TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 23/06/2021 19,35 3.180.000 3.201.783,62 43,55 7,46TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 12/07/2021 19,35 2.725.000 2.732.143,94 37,16 6,36ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.943.913,42 % 100 % 101,8B. HAZIR DEĞERLER76.309,41 % 100a) Kasab) Bankalar76.309,41 % 100 % 0,18c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)913.834,48 % 100 % 2,17a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar913.834,48 % 100 % 2,17Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.751.394,91 % 100 -% 4,15a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama28/05/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938930BIST