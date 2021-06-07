***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencili ve Taş Ocaklığı 1.000 120.800 3,22 0,3İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.550 122.450 3,25 0,28Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2.020 208.060 5,52 0,48Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 41.245 445.142,95 11,82 1,03Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.500 294.100 7,81 0,68Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 12.288 642.673,16 17,06 1,49Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 9.500 133.380 3,54 0,31HaberleşmeHaberleşme 32.000 363.210 9,64 0,84DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 85.000 187.850 4,99 0,44Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 15.000 115.650 3,07 0,27Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 59.573 824.649,16 21,89 1,91Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 12.400 199.888 5,31 0,46Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 7.200 108.576 2,88 0,25DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 8.020.000 8.182.080,81 53,33 18,98Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 57.422,5 0,37 0,13Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 7.103.213,9 46,3 16,48E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 980.161,34 986.958,06 100 2,28REPO/TERS REPO 15.340.000 15.634.226,85 100 17,12TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.230.000 7.378.663,38 100 36,27ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.108.994,77 % 100 % 102,49B. HAZIR DEĞERLER6.431,95 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar6.431,95 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)877.858,39 % 100 % 2,09a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar877.858,39 % 100 % 2,09Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.931.329,89 % 100 -% 4,59a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.931.329,89 % 100 -% 4,59NET VARLIK DEĞERİ42.061.955,22 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1216İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama04/06/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940352BIST