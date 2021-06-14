***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.06.2021 11:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencili ve Taş Ocaklığı
12:201.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:208,3431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0511
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:2010,1135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0497
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:20498,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -7,81
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:20
|VAKKO
|13,75
|43.703.927
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.287.813
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,32
|2.331.028
|% 7,85
|
|KRGYO
|5,33
|12.509.715
|% 7,46
|
|TKURU
|142,00
|1.777.746
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.065.434
|% -9,81
|
|RODRG
|15,85
|842.120
|% -6,76
|
|YAYLA
|4,09
|4.276.247
|% -4,44
|
|MZHLD
|48,00
|1.402.860
|% -4,19
|
|THYAO
|14,82
|907.340.327
|% 1,58
|
|GARAN
|8,44
|454.024.428
|% -0,24
|
|FENER
|39,26
|311.230.836
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,26
|307.329.997
|% -0,44
|
|BOBET
|5,70
|266.959.728
|% 6,54
|
|YKBNK
|2,26
|307.329.997
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|237.679.206
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|907.340.327
|% 1,58
|
|GARAN
|8,44
|454.024.428
|% -0,24
|
|BOBET
|5,70
|266.959.728
|% 6,54
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3403
|8,3431
|% -0,61
|
|Euro
|10,1091
|10,1135
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7222
|11,7810
|% -0,72
|
|Frank
|9,2495
|9,3052
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2186
|2,2298
|% -0,58
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-17,14
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,95
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-53,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-51,80
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-25,06
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,84
|