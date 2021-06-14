***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.06.2021 11:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencili ve Taş Ocaklığı 900 113.400 2,98 0,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.350 111.172,5 2,91 0,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 188.734 4,95 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 35.045 384.364 10,07 0,89
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 12.130 422.365,6 11,07 0,98
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 6.488 311.798,54 8,17 0,73
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 7.900 115.261 3,02 0,27
Haberleşme
Haberleşme 27.600 307.632 8,06 0,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 156.000 578.040 15,15 1,34
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 86.323 1.019.463,05 26,72 2,37
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 7.100 110.405 2,89 0,26
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 8.020.000 8.214.839,36 54,33 19,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 70.000 57.938,13 0,39 0,14
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 800.000 6.846.096 45,28 15,92
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 965.641,94 990.393,81 100 2,3
REPO/TERS REPO 15.650.000 15.674.279,45 100 36,45
TAKASBANK BOR 7.405.793,27 100 17,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.004.953,71 % 100 % 102,52
B. HAZIR DEĞERLER
7.302,55 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
7.302,55 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.690.088,59 % 100 % 4,03
a) Takastan Alacaklar
810.593,8 % 100 % 1,93
b) Diğer Alacaklar
879.494,79 % 100 % 2,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-2.753.117,67 % 100 -% 6,56
a) Takasa Borçlar
-808.496,78 % 100 -% 1,92
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.944.620,89 % 100 -% 4,64
NET VARLIK DEĞERİ
41.949.227,18 % 100 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1186
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11/06/2021 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942136
BIST