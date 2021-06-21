***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencili ve Taş Ocaklığı 900 108.540 2,96 0,24İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.350 107.662,5 2,94 0,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1.000 56.100 1,53 0,13Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 184.912 5,05 0,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 348.450,55 9,51 0,81Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 285.911 7,8 0,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 309.214,72 8,44 0,72Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.900 114.866 3,14 0,27HaberleşmeHaberleşme 27.600 303.340 8,28 0,7DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 156.000 550.450 15,03 1,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 102.173 1.044.066,25 28,5 2,42Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.100 103.660 2,83 0,24Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 146.118 3,99 0,34DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 8.248.096,8 53,53 19,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 58.393,87 0,38 0,14Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 7.100.767,07 46,09 16,46E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 977.086,3 977.086,3 100 2,27REPO/TERS REPO 15.630.000 15.654.265,49 100 36,29TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.305.000 7.433.022,89 100 17,23ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.134.923,44 % 100 % 102,36B. HAZIR DEĞERLER9.269,54 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar9.269,54 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.092.642,77 % 100 % 2,6a) Takastan Alacaklar213.147,98 % 0,51b) Diğer Alacaklar879.494,79 % 2,09Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.096.679,07 -% 4,97a) Takasa Borçlar-220.660 -% 0,52b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.876.019,07 -% 4,45NET VARLIK DEĞERİ42.140.156,68 % 100 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1237İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama18/06/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943311BIST