***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.350 116.505 3,02 0,28Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 96.960 2,52 0,23Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 178.633 4,64 0,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 408.936 10,61 0,97Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 345.090 8,96 0,82Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 317.316,96 8,23 0,75Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.900 101.357 2,63 0,24HaberleşmeHaberleşme 27.600 284.968 7,4 0,67DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 546.300 14,18 1,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 102.173 1.080.545,54 28,04 2,56Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.100 99.968 2,59 0,24Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 120.250 3,12 0,28SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 156.506 4,06 0,37DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 7.190.000 7.471.186,37 51,24 17,69Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 57.164,57 0,39 0,13Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP USDTRY F_USDTRY0821 416 8,74 3.633.760VİOP XU0 F_XU0300821 56 1.560,75 874.020VİOP XAUUSD F_XAUSD0821 55 1.765,8 97.119VİOP XAGUSD F_XAGUSD0821 290 24,4 70.760GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 7.052.398,5 48,37 16,7E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.184.589,74 2.184.589,74 100 5,17REPO/TERS REPO 14.000.000 14.021.863,01 100 33,2TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.480.000 7.597.466,43 100 17,99ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.238.004,12 % 100 % 100,96B. HAZIR DEĞERLER8.020,4 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar8.020,4 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)709.525,54 % 100 % 1,7a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar709.525,54 % 100 % 1,7Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.118.471,44 % 100 -% 2,67a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.118.471,44 % 100 -% 2,67NET VARLIK DEĞERİ41.837.078,62 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1156İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama06/08/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955952BIST