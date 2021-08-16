***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) da, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.350 115.627,5 2,8 0,27Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 96.480 2,34 0,23Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 183.092 4,45 0,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 407.538,3 9,9 0,97Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 360.848 8,77 0,86Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 342.202,11 8,31 0,81Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 19.700 349.758 8,5 0,83HaberleşmeHaberleşme 27.600 289.068 7,02 0,69DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 548.650 13,33 1,3Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 97.873 1.042.593,92 25,33 2,48Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.100 104.086 2,53 0,25Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 125.060 3,04 0,3SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 151.410 3,68 0,36DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 7.440.000 7.750.518,49 52,25 18,4Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 70.000 57.169,97 0,38 0,14Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP USDTRY F_USDTRY0821 18 8,6 154.756,8VİOP XU0 F_XU0300821 29 1.572 455.880VİOP XAUUSD F_XAUSD0821 55 1.774,2 97.581VİOP XAGUSD F_XAGUSD0821 290 23,77 68.933VİOP EURUSD F_EURUSD0921 42 1,18 49.572,6GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 7.026.005,13 47,37 16,68E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.138.650,72 2.138.650,72 100 5,08REPO/TERS REPO 13.410.000 13.430.820,82 100 31,89TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.570.000 7.591.925,28 100 18,03ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.111.504,24 % 100 % 100,95B. HAZIR DEĞERLER30.233,49 % 100 % 0,07a) Kasab) Bankalar30.233,49 % 100 % 0,07c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)804.816,26 % 100 % 1,93a) Takastan Alacaklar240.608 % 100 % 0,58b) Diğer Alacaklar564.208,26 % 100 % 1,35Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.229.750,89 % 100 -% 2,95a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.229.750,89 % 100 -% 2,95NET VARLIK DEĞERİ41.716.803,1Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1124İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama13/08/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958223BIST