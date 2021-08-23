***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 1.350 117.787,5 3,04 0,28Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 94.400 2,45 0,22Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 180.453 4,69 0,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 377.488,8 9,81 0,89Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 350.577,4 9,11 0,82Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 344.687,62 8,96 0,81Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.900 96.854 2,52 0,23HaberleşmeHaberleşme 27.600 300.844 7,82 0,71DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 555.650 14,44 1,31Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 97.873 1.049.476,14 27,27 2,46Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.100 99.045 2,57 0,23Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 130.910 3,4 0,31SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 150.724 3,92 0,35DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 7.440.000 7.707.526,17 44,11 18,09Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 2.570.000 2.606.619,14 14,91 6,12Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP USDTRY F_USDTRY0821 18 8,6 153.594VİOP XU0 F_XU0300821 247 1.572 3.864.315VİOP XAUUSD F_XAUSD0821 55 1.774,2 98.114,5VİOP XAGUSD F_XAGUSD0821 290 23,77 66.961GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 7.160.149,27 40,98 16,81E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.166.965,32 2.166.965,32 100 5,08REPO/TERS REPO 11.470.000 7.570.000 7.619.825,54 100 17,89ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.597.833,53 % 100 % 101,48B. HAZIR DEĞERLER7.200,23 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar7.200,23 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)565.185,76 % 100 % 1,35a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar565.185,76 % 100 % 1,35Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.191.968,95 % 100 -% 2,84a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.191.968,95 % 100 -% 2,84NET VARLIK DEĞERİ41.978.250,57Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1194İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama20/08/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959951BIST