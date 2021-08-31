***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 1.350 73,98 85,95 116.032,5 2,97 0,27Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriKORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 4.000 23,7 23,54 94.160 2,41 0,22Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 1.820 94,42 99,6 181.272 4,64 0,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 10.045 14,75 18,71 187.941,95 4,81 0,44KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.000 6,4 7,74 193.500 4,95 0,46Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK ARÇELİK A.Ş. 6.080 34,07 32,14 195.411,2 5 0,46TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRİKASI A.Ş. 3.750 33,38 41,28 154.800 3,96 0,37Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 3.125 71,7 72,2 225.625 5,77 0,53MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 3.363 41,14 34,9 117.368,7 3 0,28Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 7.900 13,12 12,68 100.172 2,56 0,24HaberleşmeTTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 16.000 8,67 7,39 118.240 3,03 0,28TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 11.600 15,6 15,95 185.020 4,73 0,44DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 85.000 2,15 2,56 217.600 5,57 0,51AKBNK AKBANK T.A.Ş. 35.000 5,46 5,73 200.550 5,13 0,47TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 110.000 1,3 1,31 144.100 3,69 0,34Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriKCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 9.873 21,49 23,6 233.002,8 5,96 0,55SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 46.000 7,94 8,97 412.620 10,56 0,98SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 42.000 8,93 10,4 436.800 11,18 1,03Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.100 16,36 14,58 103.518 2,65 0,24Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriLKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM TAAHHÜT 13.000 9,15 10,4 135.200 3,46 0,32SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 9.800 15,43 15,81 154.938 3,97 0,37DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSENSA22315 ENERJİSA 21/02/2023 TRSENSA22315 5,0736 4 1.570.000 1 1 1.573.137,91 9,29 3,72TRSTHALE2716 HALK BANKASI 22/10/2027 TRSTHALE2716 1,2358 12 1.500.000 1 1,05 1.576.787,9 9,31 3,73TRFTBTF22221 TEB FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2022 TRFTBTF22221 5,1335 4 830.000 1 1 831.857,87 4,91 1,97TRSOPAS22319 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17/02/2023 TRSOPAS22319 5,0744 4 1.360.000 1 1 1.367.389,86 8,07 3,23TRSKCTF22312 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24/02/2023 TRSKCTF22312 5,1251 8 1.320.000 1 1 1.321.766,83 7,8 3,12TRSKFTF12316 KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 26/01/2023 TRSKFTF12316 30,44 1 250.000 1 1,01 254.047,77 1,5 0,6TRSORFN22323 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 02/02/2023 TRSORFN22323 0 4 360.000 1 1,01 364.946,82 2,15 0,86TRFKCTF82214 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/08/2022 TRFKCTF82214 19,9 1 250.000 1 1 252.379,57 1,49 0,6Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuTRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,98 0,82 57.709,56 0,34 0,14TRT190826T19 19/08/2026 TRT190826T19 4,8 4 2.500.000 1,01 0,97 2.440.282,75 14,4 5,77ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP USDTRY F_USDTRY0921 18 8,48 152.641,8VIOP XU0 F_XU0301021 35 1.612,5 564.375VIOP XAUUSD F_XAUUSD0821 55 1.807,35 832.540,42VIOP XAGUSD F_XAGUSD0821 290 23,9 580.492,04GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIXS1508914691 XS1508914691 2,75 2 300.000 1,01 1,02 2.577.329,39 15,21 6,09XS1390320981 XS1390320981 2,6875 2 300.000 1,01 1,02 2.578.904,79 15,22 6,1US900123BY51 US900123BY51 2,5625 2 200.000 1 1,04 1.745.276,84 10,31 4,13E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.129.589,76 2.129.589,76 100 5,02REPO/TERS REPO 31/08/2021 TRT220921T18 19 11.000.000 11.022.843,84 94,42 26,06REPO/TERS REPO 31/08/2021 TRT220921T18 17 130.000 130.249,32 1,12 0,31REPO/TERS REPO 31/08/2021 TRT131130T14 17 520.000 520.997,26 4,46 1,23TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 09/08/2021 19,3 4.770.000 4.825.256,31 63,06 11,41TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 13/08/2021 19,25 2.800.000 2.826.580,82 36,94 6,68ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.305.207,32 % 100 % 101,06B. HAZIR DEĞERLER77.002,63 % 100 % 0,18a) Kasab) Bankalar77.002,63 % 100 % 0,18c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)543.075,4 % 100 % 1,3a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar543.075,4 % 100 % 1,3Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.062.862,92 % 100 -% 2,54a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.062.862,92 % 100 -% 2,54NET VARLIK DEĞERİ41.862.422,43Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1163İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama27/08/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960934BIST