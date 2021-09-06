***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 111.350 461.615 10,87 1,07Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 94.720 2,23 0,22Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 188.734 4,44 0,44Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 371.914,95 8,75 0,86Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 353.006,6 8,31 0,82Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 340.161,54 8,01 0,79Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.900 101.752 2,4 0,24HaberleşmeHaberleşme 27.600 305.056 7,18 0,71DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 574.300 13,52 1,33Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 97.873 1.061.773,92 24,99 2,46Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 7.100 106.855 2,52 0,25Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 134.420 3,16 0,31SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 153.860 3,62 0,36DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil 7.440.000 7.566.769,2 43,37 17,53Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili 3.070.000 2.909.534,29 16,68 6,74Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP USDTRY F_USDTRY0921 18 8,41 151.297,2VİOP XU0 F_XU0301021 65 1.610,25 1.046.662,5VİOP USDTRY F_USDTRY1021 800 8,52 6.818.480VİOP XAGUSD F_XAGUSD1021 290 24,89 598.741,4VİOP XAUUSD F_XAUUSD1021 55 19.833,75 836.602,59GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND 800.000 6.969.625,73 39,95 16,15E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 2.182.554,58 2.182.554,58 100 5,06REPO/TERS REPO 11.600.000 11.617.949,04 100 26,92TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.590.000 7.669.325,17 100 17,74ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ43.163.927,02 % 100 % 102,7B. HAZIR DEĞERLER2.747,39 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar2.747,39 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)672.729,82 % 100 % 1,55a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar672.729,82 % 100 % 1,55Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.839.264,89 % 100 -% 4,26a) Takasa Borçlar-749.764,29 % 100 -% 1,73b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.089.500,6 % 100 -% 2,53NET VARLIK DEĞERİ42.000.139,34 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,12İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama03/09/2021 tarihli haftalık rapordurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961926BIST