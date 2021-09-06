***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
06.09.2021 13:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 111.350 461.615 10,87 1,07
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 94.720 2,23 0,22
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 188.734 4,44 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 35.045 371.914,95 8,75 0,86
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 353.006,6 8,31 0,82
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 6.488 340.161,54 8,01 0,79
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 7.900 101.752 2,4 0,24
Haberleşme
Haberleşme 27.600 305.056 7,18 0,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 574.300 13,52 1,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 97.873 1.061.773,92 24,99 2,46
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 7.100 106.855 2,52 0,25
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Tıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 134.420 3,16 0,31
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 9.800 153.860 3,62 0,36
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 7.440.000 7.566.769,2 43,37 17,53
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 3.070.000 2.909.534,29 16,68 6,74
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP USDTRY F_USDTRY0921 18 8,41 151.297,2
VİOP XU0 F_XU0301021 65 1.610,25 1.046.662,5
VİOP USDTRY F_USDTRY1021 800 8,52 6.818.480
VİOP XAGUSD F_XAGUSD1021 290 24,89 598.741,4
VİOP XAUUSD F_XAUUSD1021 55 19.833,75 836.602,59
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND 800.000 6.969.625,73 39,95 16,15
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 2.182.554,58 2.182.554,58 100 5,06
REPO/TERS REPO 11.600.000 11.617.949,04 100 26,92
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 7.590.000 7.669.325,17 100 17,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.163.927,02 % 100 % 102,7
B. HAZIR DEĞERLER
2.747,39 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
2.747,39 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
672.729,82 % 100 % 1,55
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
672.729,82 % 100 % 1,55
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.839.264,89 % 100 -% 4,26
a) Takasa Borçlar
-749.764,29 % 100 -% 1,73
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.089.500,6 % 100 -% 2,53
NET VARLIK DEĞERİ
42.000.139,34 % 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,12
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
03/09/2021 tarihli haftalık rapordur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961926
BIST