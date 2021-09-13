***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 111.350 439.555 10,6 1,04Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 98.720 2,38 0,23Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 187.096 4,51 0,44Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.045 362.356,85 8,74 0,86Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 372.401 8,98 0,88Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 6.488 327.660,5 7,9 0,78Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 7.900 98.039 2,36 0,23HaberleşmeHaberleşme 27.600 299.580 7,23 0,71DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 550.100 13,27 1,3Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 97.873 1.025.422,82 24,74 2,43Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar