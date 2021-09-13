***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.09.2021 14:55
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 111.350 439.555 10,6 1,04
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 4.000 98.720 2,38 0,23
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.820 187.096 4,51 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 35.045 362.356,85 8,74 0,86
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 9.830 372.401 8,98 0,88
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 6.488 327.660,5 7,9 0,78
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 7.900 98.039 2,36 0,23
Haberleşme
Haberleşme 27.600 299.580 7,23 0,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 230.000 550.100 13,27 1,3
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 97.873 1.025.422,82 24,74 2,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar