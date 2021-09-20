***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 327.950 2.452.251 10,76 4,02Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 114.800 2.471.531 10,85 4,06Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 13.120 1.426.144 6,26 2,34Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 261.845 2.517.778,8 11,05 4,13Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 45.330 2.104.747 9,24 3,45Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 15.088 925.943,75 4,06 1,52Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 101.300 1.288.536 5,66 2,11HaberleşmeHaberleşme 155.500 1.438.123 6,31 2,36DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 916.900 2.347.411 10,3 3,85Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 562.486 4.983.484,98 21,87 8,18Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 38.300 535.817 2,35 0,88Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriTıbbi ve Diğer Sağlık 13.000 146.900 0,64 0,24SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 9.800 145.628 0,65 0,25DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVİOP XU0 F_XU0301021 1.440 1.536 22.118.400GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 6.516.664,43 6.516.664,43 100 10,7REPO/TERS REPO 7.670.000 7.709.904,07 100 12,65TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 25.247.060 23.927.067,43 100 39,26ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ60.937.931,46 % 100 % 146,42B. HAZIR DEĞERLER7.717,34 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar7.717,34 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)667.794,36 % 100a) Takastan Alacaklar136.462 % 100 % 0,32b) Diğer Alacaklar531.332,36 % 100 % 1,28Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-19.993.991,36 % 100 -% 48,04a) Takasa Borçlar-18.756.091,68 % 100 -% 45,07b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.237.899,68 % 100 -% 2,97NET VARLIK DEĞERİ41.619.451,8 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1098İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama17/09/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964474BIST