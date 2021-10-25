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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

25.10.2021 10:50



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 461.982 2.810.868,72 7,49 6,72
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 76.745 2.521.346,5 6,73 6,02
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 215.589 5.009.662,38 13,37 11,97
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 432.243 5.652.915,59 15,08 13,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 20.337 1.468.652,75 3,92 3,51
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 66.213 3.760.369,74 10,03 8,98
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 144.163 2.038.464,82 5,44 4,87
Haberleşme
Haberleşme 203.554 1.779.255 4,75 4,25
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finan 5.415.300,21 14,45 12,94
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 696.677 6.028.702,14 16,09 14,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 59.429 dirim/972130


BIST
GÜNCEL HABERLER




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BIST En Aktif Hisseler14:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 24.152.670 % 10,00  
DOBUR 45,24 3.886.419 % 9,97  
KSTUR 265,80 643.223 % 9,97  
TSPOR 4,43 65.507.060 % 9,93  
HEDEF 2,36 1.576.412 % 9,77  
daha fazla
14:57 Alış Satış %  
Dolar 9,6695 9,6745 % 0,75  
Euro 11,2026 11,2324 % 0,36  
Sterlin 13,2811 13,3477 % 0,86  
Frank 10,4920 10,5552 % 0,48  
Riyal 2,5744 2,5873 % 0,85  
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14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 9,54  
Altın Gr. 561 561 7,25  
Cumhuriyet 3.704 3.760 73,00  
Tam 3.685 3.778 73,43  
Yarım 1.781 1.827 35,52  
Çeyrek 893 914 17,76  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,09  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,09  
B. Petrol 85,50 85,50 0,86  
Seans Raporu 14:57
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