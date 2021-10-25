***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 461.982 2.810.868,72 7,49 6,72Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 76.745 2.521.346,5 6,73 6,02Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 215.589 5.009.662,38 13,37 11,97Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 432.243 5.652.915,59 15,08 13,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 20.337 1.468.652,75 3,92 3,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 66.213 3.760.369,74 10,03 8,98Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 144.163 2.038.464,82 5,44 4,87HaberleşmeHaberleşme 203.554 1.779.255 4,75 4,25DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finan 5.415.300,21 14,45 12,94Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 696.677 6.028.702,14 16,09 14,4Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 59.429 dirim/972130BIST