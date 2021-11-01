***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.11.2021 16:35
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 5.500 84,75 85,1 468.050 1,27 1,12
DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. 319.412 2,84 2,86 913.518,32 2,48 2,19
TATGD TAT GIDA SAN.A.Ş. 100.000 8,88 9,57 957.000 2,6 2,29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 55.000 23,34 27,6 1.518.000 4,12 3,63
MAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. 9.000 63,31 72 648.000 1,76 1,55
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 23.315 110,23 139,8 3.259.437 8,86 7,8
PETKM PETRO KİMYA HOLDİNG A.Ş. 150.000 6,41 6,53 979.500 2,66 2,35
ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.774 16,61 17,1 714.335,4 1,94 1,71
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 189.000 16,76 19,69 3.721.410 10,11 8,91
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 215.000 6,58 7,46 1.603.900 4,36 3,84
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV.SAN.A.Ş. 2.206 165,06 185,6 409.433,6 1,11 0,98
TOASO TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. 13.631 46,48 58,8 801.502,8 2,18 1,92
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA ENERJİSA A.Ş. 52.000 11,85 11,76 611.520 1,86 1,46
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 50.000 62,92 62,15 3.107.500 8,44 7,44
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 12.951 35,22 35,2 455.875,2 1,24 1,09
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 144.163 13,05 14,97 2.158.120,11 3,86 5,17
Haberleşme
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 124.000 7,36 7,53 933.720 2,54 2,24
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 30.000 15,48 15,29 458.700 1,25 1,1
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 630.000 5,32 5,86 3.691.800 10,03 8,84
ISCTR T. İŞ BANKASI T.A.Ş. 280.000 5,25 5,63 1.576.400 4,28 3,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş. 314.666 2,36 2,61 821.278,26 2,23 1,97
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 82.827 22,13 23,58 1.953.060,66 5,31 4,68
SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 218.253 8,18 8,66 1.890.070,98 5,14 4,53
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 40.000 24,13 26,58 1.063.200 2,89 2,55
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 40.931 9,12 11,12 455.152,72 3,04 1,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 99.429 16,21 16,43 1.633.618,47 4,44 3,91
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP BIST 30 F_XU0301221 2.150 1.490,5 35.700.750
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP 3.601.324,76 3.601.324,76 100 8,62
REPO/TERS REPO 01/11/2021 TRT020823T11 16,83 1.000.000 1.001.844,38 73,54 2,4
REPO/TERS REPO 01/11/2021 TRT150622T19 12,55 360.000 360.495,12 26,46 0,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.767.767,78 % 100 % 100,46
B. HAZIR DEĞERLER
1.747,9 % 100 % 0
a) Kasa
b) Bankalar
1.747,9 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.328.564,24 % 100 % 3,2
a) Takastan Alacaklar
793.778,12 % 100 % 1,91
b) Diğer Alacaklar
534.786,12 % 100 % 1,29
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.521.780,68 % 100 -% 3,66
a) Takasa Borçlar
-676.800 % 100 -% 1,63
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-844.980,68 % 100 -% 2,03
NET VARLIK DEĞERİ
41.576.299,24
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1087
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
28/10/2021 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973435
BIST