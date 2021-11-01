***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıCCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 5.500 84,75 85,1 468.050 1,27 1,12DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. 319.412 2,84 2,86 913.518,32 2,48 2,19TATGD TAT GIDA SAN.A.Ş. 100.000 8,88 9,57 957.000 2,6 2,29Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriKORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 55.000 23,34 27,6 1.518.000 4,12 3,63MAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. 9.000 63,31 72 648.000 1,76 1,55Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 23.315 110,23 139,8 3.259.437 8,86 7,8PETKM PETRO KİMYA HOLDİNG A.Ş. 150.000 6,41 6,53 979.500 2,66 2,35ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş. 41.774 16,61 17,1 714.335,4 1,94 1,71Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş 189.000 16,76 19,69 3.721.410 10,11 8,91KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 215.000 6,58 7,46 1.603.900 4,36 3,84Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFROTO FORD OTOMOTİV.SAN.A.Ş. 2.206 165,06 185,6 409.433,6 1,11 0,98TOASO TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. 13.631 46,48 58,8 801.502,8 2,18 1,92Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUENJSA ENERJİSA A.Ş. 52.000 11,85 11,76 611.520 1,86 1,46İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 50.000 62,92 62,15 3.107.500 8,44 7,44MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 12.951 35,22 35,2 455.875,2 1,24 1,09Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 144.163 13,05 14,97 2.158.120,11 3,86 5,17HaberleşmeTTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 124.000 7,36 7,53 933.720 2,54 2,24TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. 30.000 15,48 15,29 458.700 1,25 1,1DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK AKBANK T.A.Ş. 630.000 5,32 5,86 3.691.800 10,03 8,84ISCTR T. İŞ BANKASI T.A.Ş. 280.000 5,25 5,63 1.576.400 4,28 3,77Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriGSDHO GSD HOLDİNG A.Ş. 314.666 2,36 2,61 821.278,26 2,23 1,97KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 82.827 22,13 23,58 1.953.060,66 5,31 4,68SISE T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 218.253 8,18 8,66 1.890.070,98 5,14 4,53TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 40.000 24,13 26,58 1.063.200 2,89 2,55SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 40.931 9,12 11,12 455.152,72 3,04 1,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. 99.429 16,21 16,43 1.633.618,47 4,44 3,91DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP BIST 30 F_XU0301221 2.150 1.490,5 35.700.750GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 3.601.324,76 3.601.324,76 100 8,62REPO/TERS REPO 01/11/2021 TRT020823T11 16,83 1.000.000 1.001.844,38 73,54 2,4REPO/TERS REPO 01/11/2021 TRT150622T19 12,55 360.000 360.495,12 26,46 0,85ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.767.767,78 % 100 % 100,46B. HAZIR DEĞERLER1.747,9 % 100 % 0a) Kasab) Bankalar1.747,9 % 100 % 0c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.328.564,24 % 100 % 3,2a) Takastan Alacaklar793.778,12 % 100 % 1,91b) Diğer Alacaklar534.786,12 % 100 % 1,29Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-1.521.780,68 % 100 -% 3,66a) Takasa Borçlar-676.800 % 100 -% 1,63b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-844.980,68 % 100 -% 2,03NET VARLIK DEĞERİ41.576.299,24Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,1087İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama28/10/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973435BIST