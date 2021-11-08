***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocaklığı 45.000 738.000 2,08 1,81İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 319.412 894.353,6 2,52 2,21Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriDokuma, Giyim Eşyası ve Deri 44.000 1.614.800 4,54 3,99Orman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 180.089 4.855.166,26 13,66 12Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 366.000 4.474.100 12,59 11,06Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 45.631 1.861.508,7 5,24 4,6Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektirik Gaz Su 197.000 1.646.800 4,63 4,07İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretPerakende Ticaret 57.951 3.414.949,92 9,61 8,44Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 144.163 2.544.476,95 7,16 6,29HaberleşmeHaberleşme 229.000 2.802.930 7,89 6,93DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 880.000 5.553.600 15,63 13,73Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 3.469.874,41 9,77 8,58Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 99.429 1.662.452,88 4,68 4,11DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAM 1.750,5 35.272.575GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP 3.235.164,92 3.235.164,92 100 8REPO/TERS REPO 1.690.000 1.692.127,41 100 4,18ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.460.305,05 % 100 % 99,13B. HAZIR DEĞERLER5.730,33 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar5.730,33 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.893.045,52 % 100 % 15,36a) Takastan Alacaklar2.358.437,47 % 100 % 14,05b) Diğer Alacaklar534.608,05 % 100 % 1,31Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-2.545.730,03 % 100 -% 6,24a) Takasa Borçlar-1.601.729,8 % 100 -% 3,93b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-944.000,23 % 100 -% 2,31NET VARLIK DEĞERİ40.813.350,87Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0883İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05/11/2021 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975626BIST