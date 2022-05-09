***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITRSARCL22315 TRSARCL22315 2.800.000 2.904.795,32 8,88 5,348TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 3.800.000 3.891.142,62 11,89 7,162TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 2.000.000 2.012.027,8 6,4 3,703TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 4.000.000 3.423.279,6 10,53 6,301TRT180625T13 TRT180625T13 1.000.000 2.464.198,8 7,54 4,535TRFTBTF22312 TRFTBTF22312 4.000.000 4.208.889,2 12,95 7,747TahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIF_USDTRY0522 450 6.866.955D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND US900123BZ27 900.000 13.585.904,2 41,81 257E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVADELİ MEVDUAT 3.195.614,8 3.203.102,18 100 5,895REPO/TERS REPO 7.152.685 7.848.906,31 100 14,448BORSA YATIRIM FONU 3.800.000 5.709.417,98 100 10,5TEMİNAT TUTARI 5.076.730,13 5.076.730,13 100 9,354ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ54.328.394,14 % 113,6797B. HAZIR DEĞERLER11.413,88 % 100 % 0,0239a) Kasab) Bankalar11.413,88 % 100 % 0,0239c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)458.494,1 % 100 % 0,9594a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar458.494,1 % 100 % 0,9594Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-7.007.528,04 % 13,341 -% 14,6629a) Takasa Borçlar-6.072.653,28 % 86,659 -% 12,7067b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-934.874,76 % 100 -% 1,9562NET VARLIK DEĞERİ47.790.774,08 % 100Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2744İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/05/2022Açıklama06/05/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027780BIST