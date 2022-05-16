***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITRSARCL22315 TRSARCL22315 2.800.000 2.908.394,72 9,51 5,931TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 3.800.000 3.903.799,66 12,778 7,961TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 2.000.000 2.017.959,6 6,6 4,115TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 4.000.000 3.436.923,2 11,241 796TRFTBTF22312 TRFTBTF22312 4.000.000 4.243.996,4 13,881 8,655TahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIF_USDTRY0922 594 10.330.016,4F_USDTRY0522 656 10.337.379,2D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIEUROBOND US900123BZ27 900.000 14.061.540,2 45,99 28,678E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVADELİ MEVDUAT 3.199.897,84 3.213.021,09 100 6,56REPO/TERS REPO 4.620.000 4.625.261,92 100 9,432BORSA YATIRIM FONU 3.800 5.916.228,1 100 12,066TEMİNAT TUTARI 4.704.031,54 4.704.031,54 100 9,5924ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.031.156,43 % 100,967B. HAZIR DEĞERLER4.707,86 % 100 % 0,009695a) Kasab) Bankalar4.707,86 % 100 % 0,009695c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)458.674,1 % 100 % 0,9445a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar458.674,1 % 100 % 0,9445Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-932.982,53 % 100 -% 1,9212a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-932.982,53 % 100 -% 1,9212NET VARLIK DEĞERİ48.561.555,86Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2949İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Açıklama13/05/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030545BIST