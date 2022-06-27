***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.06.2022 13:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatır ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22315 TRSARCL22315 3,91 8 2.800.000 102,51 105,1 2.942.853,48 10,99 5,98
TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 5,07 4 3.800.000 101,08 100,72 3.827.429,92 14,296 7,83
TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 3,92 8 2.000.000 103,38 102,76 2.055.187,2 7,776 4,18
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT210623T10 21.06.2023 TRT210623T10 3,57 12 3.000.000 101,26 99,22 2.976.633 11,118 6,05
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY0922 F_USDTRY0922 850 18,96 19,02 16.166.745
F_XU0300822 F_XU0300822 100 2.980,5 2.990 2.990.000
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123BZ27 3,125 2 850.000 102,01 101,52 14.969.203,24 55,82 30,455
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP TEMİNAT 4.523.207,93 4.523.207,93 9,2
REPO/TERS REPO 27/06/2022 TRT020823T11 14,21 4.000.000 4.004.671,78 100 8,14
MEVDUAT AKBANK 26/06/2022 23 1.090.764,8 1.092.808,19 33,35 2,223
MEVDUAT HALK BANKASI 27/06/2022 17,5 1.090.837,76 1.092.406,77 33,32 2,221
MEVDUAT GARANTİ BANKASI 27/06/2022 17 1.090.106,19 1.091.629,35 33,33 2,221
BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 850 101,54 101,56 1.497.529,32 33,37 3,04
BORSA YATIRIM FONU US4642886794 785 109,98 110,06 1.498.799,61 33,398 3,05
BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 940 91,42 91,46 1.491.350,47 33,232 3,03
BORSA PARA PİYASASI 04/07/2022 19,5 6.000.000 6.086.387,28 100 12,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.150.097,54 % 100 % 100,67
B. HAZIR DEĞERLER
15.923,7 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
15.923,7 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
459.645,99 % 100 % 0,94
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
459.645,99 % 100 % 0,94
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-802.589,34 % 100 -% 1,64
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-802.589,34 % 100 -% 1,64
NET VARLIK DEĞERİ
48.823.077,89
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3019
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Açıklama
24/06/2022 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039385
BIST