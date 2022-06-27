***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatır ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22315 TRSARCL22315 3,91 8 2.800.000 102,51 105,1 2.942.853,48 10,99 5,98TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 5,07 4 3.800.000 101,08 100,72 3.827.429,92 14,296 7,83TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 3,92 8 2.000.000 103,38 102,76 2.055.187,2 7,776 4,18Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT210623T10 21.06.2023 TRT210623T10 3,57 12 3.000.000 101,26 99,22 2.976.633 11,118 6,05Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARF_USDTRY0922 F_USDTRY0922 850 18,96 19,02 16.166.745F_XU0300822 F_XU0300822 100 2.980,5 2.990 2.990.000GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123BZ27 3,125 2 850.000 102,01 101,52 14.969.203,24 55,82 30,455GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP TEMİNAT 4.523.207,93 4.523.207,93 9,2REPO/TERS REPO 27/06/2022 TRT020823T11 14,21 4.000.000 4.004.671,78 100 8,14MEVDUAT AKBANK 26/06/2022 23 1.090.764,8 1.092.808,19 33,35 2,223MEVDUAT HALK BANKASI 27/06/2022 17,5 1.090.837,76 1.092.406,77 33,32 2,221MEVDUAT GARANTİ BANKASI 27/06/2022 17 1.090.106,19 1.091.629,35 33,33 2,221BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 850 101,54 101,56 1.497.529,32 33,37 3,04BORSA YATIRIM FONU US4642886794 785 109,98 110,06 1.498.799,61 33,398 3,05BORSA YATIRIM FONU US78468R6633 940 91,42 91,46 1.491.350,47 33,232 3,03BORSA PARA PİYASASI 04/07/2022 19,5 6.000.000 6.086.387,28 100 12,38ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ49.150.097,54 % 100 % 100,67B. HAZIR DEĞERLER15.923,7 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar15.923,7 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)459.645,99 % 100 % 0,94a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar459.645,99 % 100 % 0,94Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-802.589,34 % 100 -% 1,64a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-802.589,34 % 100 -% 1,64NET VARLIK DEĞERİ48.823.077,89Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,3019İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2022Açıklama24/06/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039385BIST