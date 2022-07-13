***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.07.2022 14:28
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Da
16:172.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,56
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
16:1717,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1369
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
16:1717,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1367
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
16:17962,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,19
|Açılış
|: 963,36
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler16:17
|YEOTK
|72,60
|95.850.929
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|41.699.109
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|368.240.211
|% 9,97
|
|FENER
|53,55
|230.533.836
|% 9,96
|
|SILVR
|24,48
|4.141.673
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|38.347.745
|% -9,99
|
|GLYHO
|3,33
|242.742.872
|% -9,51
|
|DAGHL
|24,90
|14.313.127
|% -7,09
|
|OYAYO
|9,53
|5.741.206
|% -7,02
|
|THYAO
|49,56
|2.549.935.919
|% 0,04
|
|SISE
|21,02
|871.070.295
|% -2,32
|
|EREGL
|25,98
|710.725.045
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,30
|590.085.148
|% -4,03
|
|YKBNK
|4,20
|508.648.626
|% -1,41
|
|ODAS
|3,02
|501.376.997
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,83
|425.803.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,20
|508.648.626
|% -1,41
|
|GLYHO
|3,33
|242.742.872
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,45
|262.424.039
|% -0,89
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4264
|17,4511
|% 0,79
|
|Euro
|17,4808
|17,5254
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,6615
|20,7651
|% 0,81
|
|Frank
|17,7374
|17,8443
|% 1,11
|
|Riyal
|4,6340
|4,6573
|% 0,89
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-6,70
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.643
|36,00
|
|Tam
|6.555
|6.662
|63,00
|
|Yarım
|3.194
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|98,90
|98,90
|-0,59
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:31XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 16, 785.00 milyon TL de
-
16:31GZNMI
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 47.66 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 098 adet işlem
-
16:27RUBNS
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 278, 707 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TUPRS, KRDMD
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 62 kaybederek (% -1.28 ) 2, 123