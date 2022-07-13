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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

13.07.2022 14:28
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Da
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:172.412
Değişim :  -0,89% |  -21,56
Açılış :  2.435  
Önceki Kapanış :  2.434  
En Yüksek
2.441 En Düşük
2.403
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 72,60 95.850.929 % 10,00  
KONYA 1.177,20 41.699.109 % 10,00  
YBTAS 21.450,10 251.956 % 10,00  
SMRTG 31,78 368.240.211 % 9,97  
FENER 53,55 230.533.836 % 9,96  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 17,4264 17,4511 % 0,79  
Euro 17,4808 17,5254 % 0,79  
Sterlin 20,6615 20,7651 % 0,81  
Frank 17,7374 17,8443 % 1,11  
Riyal 4,6340 4,6573 % 0,89  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -6,70  
Altın Gr. 963 963 3,63  
Cumhuriyet 6.545 6.643 36,00  
Tam 6.555 6.662 63,00  
Yarım 3.194 3.242 14,00  
Çeyrek 1.602 1.623 13,00  
Gümüş.Ons 18,98 19,00 0,07  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,11  
B. Petrol 98,90 98,90 -0,59  
Seans Raporu 16:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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