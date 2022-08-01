***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22315 TRSARCL22315 3,91 8 2.800.000 102,51 106,17 2.972.648,84 9,22 6,081TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 5,07 4 3.800.000 101,08 102,39 3.890.972,76 12 7,9598TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 3,92 8 2.000.000 103,38 100,3 2.006.050,4 6,22 4,103Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT180625T13 23.06.2025 TRT180625T13 0,75 2 2.000.000 253,4 239,6 4.792.019,6 15 10,367Hazine BonosuTRT210623T10 21.06.2023 TRT210623T10 3,57 12 3.000.000 101,26 100,45 3.013.390,2 9,3 6,164ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARF_USDTRY0922 F_USDTRY0922 850 19,17 19,14 16.269.170F_XU0300822 F_XU0300822 100 2.849,75 2.849,75 2.849.750F_XAUUSD0822 F_XAUUSD0822 80 1.758,7 1.768,9 2.532.201,58GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123BZ27 3,125 2 850.000 102,01 102,28 15.556.492,31 48,26 31,82GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)GRUP TOPLAMIVİOP TEMİNAT 5.265.518,72 5.265.518,72 100 9,253REPO/TERS REPO 01/08/2022 TRT180237T13 14,55 2.000.000 2.002.391,78 100 4,096MEVDUAT AKBANK 31/08/2022 24,5 1.112.759,4 1.117.196,45 100 2,2852BORSA YATIRIM FONU IE00BJK3WF00 850 101,54 101,7 1.546.762,14 33,37 3,16BORSA YATIRIM FONU US4642886794 785 109,98 10,11 33,232 3,147BORSA PARA PİYASASI 08/08/2022 22 3.580.000 3.633.832,28 100 8,4ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.788.593,42 % 100 % 100,59B. HAZIR DEĞERLER13.164,39 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar13.164,39 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)476.972,22 % 100 % 0,98a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar476.972,22 % 100 % 0,98Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)D. BORÇLAR (-)-777.252,37 % 100 -% 1,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-777.252,37 % 100 -% 1,6NET VARLIK DEĞERİ48.501.477,66Pay Sayısı37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer1,2933İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2022Açıklama29/07/2022 tarihli haftalık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050333BIST