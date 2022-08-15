***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.08.2022 16:28
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSARCL22315 TRSARCL22315 2.800.000 2.803.468,92 10,221 5,672
TRSOPAS22319 TRSOPAS22319 3.800.000 3.916.650,12 14,28 7,9251
TRSTPRS12313 TRSTPRS12313 2.000.000 2.017.936,4 7,357 4,083
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT210623T10 TRT210623T10 3.000.000 3.031.361,7 11,054 6,133
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
F_USDTRY0922 850 15.799.545
F_USDTRY0822 250 4.524.250
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND US900123BZ27 US900123BZ27 850.000 15.658.059,89 57,088 31,683
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT 1.112.759,4 1.127.618,51 100 2,281
BORSA YATIRIM FONU 2.575 4.641.840,07 100 9,392
REPO/TERS REPO 7.000.000 7.007.767,12 100 14,179
BPP 3.000.000 3.012.831,02 100 6,096
TEMİNAT TUTARI 6.202.840,08 6.202.840,08 100 12,556
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
49.420.373,83 % 100 % 100,72
B. HAZIR DEĞERLER
10.916,25 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
10.916,25 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
488.079,75 % 100 % 0,99
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
488.079,75 % 100 % 0,99
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-852.698,32 % 100 -% 1,74
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-852.698,32 % 100 -% 1,74
NET VARLIK DEĞERİ
49.066.671,51
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3084
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Açıklama
12/08/2022 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055478
BIST