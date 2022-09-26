***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
26.09.2022 14:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN 15.000
14:373.244
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -37,80
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3718,4540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3717,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:37973,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 973,54
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.082.948
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.886.153
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.975.620
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|893.146
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.322.718
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.876.897.305
|% 4,04
|
|THYAO
|69,15
|1.812.526.608
|% -2,40
|
|VESTL
|38,82
|1.562.703.922
|% 8,56
|
|HEKTS
|52,00
|1.299.589.622
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|443.956.747
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.970.735
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,68
|1.097.718.804
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,90
|570.629.445
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,39
|1.028.499.218
|% -5,62
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4488
|18,4540
|% 0,22
|
|Euro
|17,8309
|17,8499
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,9283
|20,0283
|% 0,00
|
|Frank
|18,5566
|18,6684
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8908
|4,9154
|% 0,24
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-3,08
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.640
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.231
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.639
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|-0,90
|
Seans Raporu
14:37
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14:51KUVVA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 731 adet işlem
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14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 65 kaybederek (% -1.64 ) 2, 861
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14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, ELITE, GRNYO, TEKTU